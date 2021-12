La speranza è il sentimento che accompagnerà questo Capodanno

Più forti di prima, più uniti che mai! Ce lo siamo ricordati nel tempo dilatato di questi anni, come comunità ci siamo stretti nei momenti più difficili che giorno dopo giorno abbiamo vissuto e affrontato. Aspettando il 2022 continuiamo con responsabilità ad essere prudenti, evitiamo ciò che può nuocere alla nostra salute. Con civiltà e buonsenso rispettiamoci evitando assembramenti e rispettando le norme che ormai conosciamo.

I contagi, come abbiamo scritto pochi giorni fa, come apprendiamo quotidianamente stanno aumentando in maniera esponenziale. Oggi dal portale Regionale della Protezione civile nel nostro comune abbiamo 478 persone positive ma nessuna persona è ricoverata in ospedale. La maggior parte con sintomi lievi.

Lasciamo da parte personalismi e polemiche, cerchiamo nel bene dell’altro il bene di noi stessi. Insieme ci siamo rialzati e insieme ce la faremo anche questa volta. Bastia sa essere unita sempre, questa è la nostra forza. Mi sento di fare una raccomandazione da parte mia e da tutta l’Amministrazione, tuteliamo l’incolumità delle persone visto che ogni anno la cronaca regionale e nazionale riporta incidenti gravi e rispettiamo i nostri amici animali, evitando fuochi d’artificio, petardi, botti nelle festività di fine anno. Sono creature che non possono difendersi, che sono costrette a subirne il terrore. Diamo anche così un segno di civiltà, di sensibilità, di amore. Auguriamoci insieme un Anno Nuovo di serenità e salute.

Il Sindaco Paola Lungarotti, la Giunta e l’Amministrazione Comunale