Mozione per salvare l’area verde della scuola XXV Aprile

Bastia Umbra – I consiglieri del gruppo Civica per Bastia, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, hanno presentato una mozione per salvare l’area verde della scuola primaria XXV Aprile situata nell’area S. Marco. La mozione richiede all’amministrazione comunale di verificare se tutti gli alberi previsti dal progetto siano stati piantumati, quanti di essi siano ancora in vita e se le condizioni contrattuali prevedevano la garanzia di attecchimento.

La mozione sottolinea la necessità di sostituire gli alberi non attecchiti secondo il progetto approvato per la sistemazione esterna del parco della scuola. Inoltre, si chiede di prevedere nel nuovo affidamento l’irrigazione al bisogno, anche mediante autobotti, per garantire l’attecchimento e salvaguardare l’opera realizzata e il denaro pubblico impiegato.

I lavori di completamento dell’area verde, classificati come intervento di manutenzione straordinaria, sono stati affidati a una società cooperativa per un costo di quasi 20 mila euro ed eseguiti lo scorso autunno. Tuttavia, molti cittadini hanno segnalato incuria nella cura degli alberi recentemente piantati, ipotizzando che essi possano essere morti a causa della mancanza di irrigazione nelle fasi di attecchimento. Anche il prato risulta completamente secco.

I consiglieri Degli Esposti e Raspa hanno osservato personalmente che gli alberi non hanno vegetazione e il prato è completamente ingiallito. “Con questo atto – spiegano Degli Esposti e Raspa – invitiamo l’intero Consiglio a prendere posizione affinché l’amministrazione comunale ponga rimedio a questo problema, tenuto conto che le aree esterne alle scuole sono molto importanti per consentire attività didattiche o di svago durante l’orario scolastico al di fuori delle mura delle aule. Tanto più quelle dotate anche di giochi, per consentire ai ragazzi, nei momenti di svago, di fruire di un ambiente verde accogliente e curato”.

Elenco delle richieste della mozione:

Verificare la piantumazione di tutti gli alberi previsti dal progetto

Controllare quanti alberi siano ancora in vita

Verificare se le condizioni contrattuali prevedevano la garanzia di attecchimento

Sostituire gli alberi non attecchiti secondo il progetto approvato

Prevedere l’irrigazione al bisogno, anche mediante autobotti

La mozione presentata dai consiglieri di Civica per Bastia mira a garantire che l’area verde della scuola XXV Aprile sia adeguatamente curata e mantenuta, offrendo un ambiente accogliente e sicuro per gli studenti.