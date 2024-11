Sabato 23 novembre verranno smontate le campane di San Rocco

Sabato 23 novembre, dalle ore 10:00, avranno inizio i lavori di smontaggio delle campane della Chiesa di San Rocco a Bastia Umbra. Il progetto, promosso dal Comune di Bastia Umbra e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, ha l’obiettivo di recuperare storicamente le campane e garantire la sicurezza urbana. Le campane, abbandonate da circa 50-60 anni, sporgono pericolosamente dal campanile, sostenute da legno marcio che rischia di cedere.

Motivi del Restauro

Le due campane della chiesa rappresentano un pericolo per i passanti, poiché si trovano in stato di abbandono e sono sostenute da strutture ormai deteriorate. Per questo motivo, si procederà allo smontaggio e al successivo restauro, con l’obiettivo di riportarle a suonare come un tempo.

Programma delle Operazioni

Le operazioni di smontaggio, che inizieranno alle 10:00 e termineranno intorno alle 12:00, saranno aperte al pubblico. I cittadini sono invitati ad assistere per apprezzare da vicino uno dei simboli storici della comunità di Bastia Umbra. Le due campane, una delle quali risalente al 1508, saranno restaurate insieme al resto dell’impianto.

Importanza Storica e Sociale

L’iniziativa di recupero delle campane non solo mira a preservare un elemento importante del patrimonio storico locale, ma anche a garantire la sicurezza dei cittadini. La parrocchia e il Comune di Bastia Umbra sottolineano l’importanza di questo progetto per la comunità, invitando tutti i cittadini a partecipare all’evento.

Collaborazione Comune-Parrocchia

Il progetto vede la collaborazione tra il Comune di Bastia Umbra e la Parrocchia di San Michele Arcangelo, unendo forze per preservare il patrimonio culturale e storico della città. Questo evento rappresenta un momento significativo di unione e partecipazione comunitaria.

Appuntamento con la Comunità

Il Comune di Bastia Umbra e la Parrocchia di San Michele Arcangelo invitano tutti a non mancare a questo importante appuntamento, che permetterà di rivivere e preservare una parte della storia locale. Le operazioni di restauro, che seguiranno lo smontaggio, garantiranno che le campane tornino a suonare in sicurezza.

Conclusioni

L’evento di sabato 23 novembre sarà un’opportunità per la comunità di Bastia Umbra di assistere a un’importante opera di recupero storico e di garantire la sicurezza pubblica. La partecipazione dei cittadini sarà fondamentale per rendere questo progetto un successo e per celebrare insieme un pezzo della propria identità storica.

Il Comune e la Parrocchia ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno e contribuiranno a questo significativo progetto di restauro delle campane della Chiesa di San Rocco.