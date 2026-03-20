Nuova viabilità del Centro Storico, il Comune apre al dialogo

Incontro pubblico martedì 24 marzo per residenti ed esercenti

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha ufficializzato l’organizzazione di un appuntamento pubblico incentrato sul futuro della mobilità nel cuore della città. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere attorno a un tavolo i residenti, gli operatori economici e i tecnici per discutere le nuove linee guida sulla viabilità del Centro Storico e la gestione degli accessi.

L’incontro è stato fissato per martedì 24 marzo alle ore 21.00 e si terrà presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La scelta della location non è casuale: l’ente intende sottolineare la valenza istituzionale e il peso decisionale di un confronto che influenzerà direttamente la qualità della vita nel centro cittadino.

Le proposte sul tavolo per regolamentare gli accessi

Il cuore della discussione ruoterà attorno alle proposte elaborate dall’esecutivo negli ultimi mesi. L’obiettivo primario è la regolamentazione degli accessi, un tema sensibile che coinvolge sia la fluidità del traffico veicolare sia la sicurezza dei pedoni.

Dalle prime indiscrezioni, le soluzioni prospettate mirano a un delicato equilibrio: ridurre i flussi di traffico di attraversamento per restituire spazi alla socialità, senza però penalizzare le attività commerciali che rappresentano il polso vitale del borgo. I tecnici comunali illustreranno i dati raccolti durante le fasi di monitoraggio, mostrando le criticità attuali e i benefici attesi dalle nuove disposizioni.

Un confronto aperto alla cittadinanza e agli operatori

L’appuntamento del 24 marzo è pensato come un momento di partecipazione attiva. L’invito dell’Amministrazione è rivolto in particolare ai residenti del centro, che da anni chiedono soluzioni per la sosta e il decoro urbano, e agli esercenti, per i quali l’accessibilità veicolare è spesso sinonimo di sostenibilità economica.

Durante la serata, dopo la presentazione delle bozze progettuali, sarà lasciato ampio spazio al dibattito. I cittadini potranno approfondire i contenuti tecnici, porre domande e, soprattutto, contribuire con osservazioni e suggerimenti. L’approccio scelto dal Comune è quello della co-progettazione: le linee guida finali verranno definite solo dopo aver raccolto e valutato il feedback della comunità.

Verso una nuova vivibilità per il centro cittadino

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione delle attività e di rigenerazione urbana. L’assessore competente ha sottolineato in più occasioni come la vivibilità del Centro Storico non possa prescindere da una logica di sistema, in cui viabilità, decoro e commercio locale viaggino di pari passo.

La nuova organizzazione, una volta recepite le indicazioni emerse dal confronto pubblico, punta a garantire una gestione più efficiente dei flussi, riducendo i tempi di percorrenza per chi deve raggiungere il centro e aumentando la sicurezza per chi sceglie di vivere o passeggiare in quelle strade. L’auspicio dell’Amministrazione è che l’alta partecipazione prevista trasformi l’incontro da semplice adempimento burocratico a reale laboratorio di idee per il futuro della città.