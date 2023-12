Perugia e Bastia Umbra: le città candidate per il G7 sulla Disabilità

Perugia e Bastia Umbra – Perugia e Bastia Umbra sono tra le città candidate per ospitare il prossimo G7 sulla Disabilità, previsto per ottobre. Nonostante la location definitiva non sia stata ancora scelta, queste due città si stanno già delineando come possibili sedi dell’evento.

Perugia, capoluogo di regione, con i suoi alberghi nel centro storico e in periferia, è una delle candidate naturali per ospitare l’evento di tre giorni. La città offre una varietà di strutture adatte per accogliere i lavori dei sette ministri.

Un’altra opzione è la struttura Umbriafiere di Bastia Umbra, che offre spazi significativi, adeguati allo standing internazionale dell’iniziativa. Questa struttura potrebbe essere la location ideale per un evento di tale portata.

Tra le altre ipotesi c’è anche Assisi, città dell’accoglienza e dell’inclusione per eccellenza, che ospita anche l’Istituto Serafico, uno dei centri di riferimento a livello internazionale per la riabilitazione di ragazzi con disabilità plurime.

La ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, insieme alla governatrice Donatella Tesei e alla presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, ha visitato la struttura lo scorso marzo. Insieme a Tesei, la ministra Locatelli effettuerà visite e sopralluoghi per individuare la location ottimale.

Nella foto postata su Facebook nel suo profilo in calce all’annuncio del G7 umbro, Locatelli ha scelto proprio Assisi. Tuttavia, si apprende che la scelta è dovuta al fatto che Assisi è una delle icone che meglio rappresenta l’Umbria, e non perché sia la città prescelta come cornice dell’iniziativa.

Un aspetto non secondario nella scelta della location sarà legato alla sicurezza e alla logistica, nonché alla possibilità di assicurare un servizio d’ordine adeguato a un G7. La decisione finale sarà presa tenendo conto di tutti questi fattori.

