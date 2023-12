Approvato il progetto manutenzioni straordinarie strade 2023

La Giunta ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria strade per un totale di 400 mila euro di investimento annuale. Nel dettaglio verranno fatti interventi di manutenzione straordinaria in Via Veneto a cui si aggiunge il rifacimento del marciapiede adiacente alla Piazza del Campo del Mercato, Parte di Via Firenze, Via San Rocco, l’ultimo tratto di Via Atene tra il centro di San Lorenzo e il ponticello sulla Cagnoletta, Via Sofia dove si interverrà anche sul ponte della Cagnola e sul piazzale del centro sociale, Via delle Industrie – completamento dell’intervento a seguito della realizzazione della rotatoria, Via Francesco Rossi e Via Donati nella parte di ingresso della Piazza di Ospedalicchio, per un totale di 2 km di strade.

L’intervento si va ad aggiungere a quello effettuato dall’Anas di Via San Padre Pio, dalla Provincia sulla strada in Via Santa Elisabetta che attraversa l’abitato di Costano e di Via Hanoi, oltre alle ultime manutenzioni effettuate di ripristino dei tagli stradali di Via Santa Lucia, Via F.lli Mommi, Via Gramsci, Via Don Primo Mazzolari. “Dietro le opere di manutenzione realizzate sul territorio – sottolinea l’Assessore Santoni – ci sono lavoro, programmazione e investimenti continui da parte dell’Amministrazione comunale. La pianificazione tiene ovviamente conto del monitoraggio costante degli uffici comunali, delle segnalazioni dei cittadini e di valutazioni di priorità”.

“Un impegno costante – ha detto il Sindaco Paola Lungarotti – che si è tradotto fino ad ora in un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di circa 23 km di strade comunali oltre quelle provinciali e di competenza Anas. C’è sempre da fare, sempre da intervenire, ce ne rendiamo conto, lo stiamo facendo continuamente”.