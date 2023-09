Spazi sportivi, la Lega, li avevamo sollecitati, ma inascoltati

Spazi sportivi – Leggiamo con rammarico il comunicato delle associazioni sportive del territorio di Bastia Umbra, perché tante erano state le nostre sollecitazioni per cercare di evitare quanto sta accadendo , sollecitazioni rimaste inascoltate che partivano dalla necessità di dare risposte alle esigenze delle tanti associazioni sportive del nostro territorio .

E di questi giorni un tema molto attuale , come evidenziato dall’attuale presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle drammatiche vicende che coinvolgono molti giovani e giovanissimi, dall’IMPORTANZA DELLO SPORT COME MODELLO EDUCATIVO. La carenza delle strutture nel territorio bastiolo era evidente da tempo, tanto che nell’ultima campagna elettorale la Lega aveva messo al centro del proprio programma politico lo sport e le strutture sportive.

Il Sindaco Lungarotti e l’assessore Franchi, in quella stessa campagna elettorale, promisero questa pressostruttura senza alcuna riflessione particolare, tant’è che quattro anni dopo e quasi 700 mila euro spesi la struttura non vede la luce. La scelta è stata certamente sbagliata perchè oltre a non dare le risposte di cui necessita l’attività agonistica, prevede costi di gestione molto importanti (50/60 mila euro l’anno).