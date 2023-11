4 tornei Tpra a Bastia e San Martino molto bene Jacopo Toppetti

4 tornei Tpra – L’entusiasmo è palpabile in Umbria dove, in soli due giorni, si sono svolti quattro tornei Tpra – Tennis Program Ranking Amateur, animando i campi del country club sia a Bastia Umbra che a San Martino in campo. I partecipanti e gli organizzatori esprimono unanime soddisfazione per l’evento, che ha visto emergere un eroe insolito: Jacopo Toppetti. Nonostante non abbia ottenuto vittorie nei tornei, la sua performance è stata notevole, raggiungendo la finale in entrambe le competizioni a cui ha preso parte.

Il sabato ha visto quattro coppie dividersi il campo e i punteggi in una competizione mista. Le prime due coppie favorite hanno mantenuto le aspettative, raggiungendo la finale. Qui, la coppia Marucci/Mosciatti ha avuto la meglio sulla coppia Bolletta/De Sangro, imponendosi con un solido 4-3; 4-0 dopo un set combattuto.

Il giorno seguente, la competizione si è tinta di rosa a San Martino in campo, dove sei giocatrici si sono sfidate in due gironi. La defezione per infortunio di Rosita Sassinelli ha lasciato spazio a Cristina Orsini, che ha brillato con due vittorie. Nel girone opposto, Gloria Spoletini ha replicato il successo, portandole entrambe a una finale molto attesa. Dopo un inizio favorevole per Spoletini, Orsini ha rimontato portandosi al tiebreak, dove ha prevalso, assicurandosi il primo trionfo in un torneo Tpra.

Quanto a Toppetti, la settimana lo ha visto protagonista sia nel singolare che nel doppio. Il singolare ha avuto come dominatore il toscano Giancarlo Caporaso, mentre nel doppio ha brillato la coppia formata da Roberto Dragoni e Andrea Checcarelli. Toppetti, con una presenza in campo quasi ininterrotta per sei ore, ha conquistato due secondi posti, mostrando una tenacia ammirevole contro avversari del calibro di Altobelli e Castellani Marco. Nel doppio, ha fatto coppia con Alessio Moscatelli.

L’attenzione si sposta ora sulle finali nazionali a Torino, dove la squadra Tpra del country club si prepara a competere a partire da giovedì mattina. I qualificati, che rappresenteranno l’Umbria, includono talenti come Roberto Metelli, Andrea Checcarelli nei singolari maschili, la coppia Tomas Mattioli e Daniele Perini nel doppio, Marta Sirà nel singolare femminile, Marika Bifolchi nell’Entry level e Sonia Tromboni nel doppio femminile. Con spirito di squadra e individualità di rilievo, le prospettive per il club sono più che promettenti.