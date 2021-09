Chiama o scrivi in redazione

4Bike, 5 settembre escursione mountain bike da Bastia Umbra al Subasio

L’iniziativa anticipa una serie di appuntamenti sportivi all’aria aperta curati della palestra Area4

Una iniziativa che è una sorta di anticipazione per una serie di eventi targati Area4 e da realizzare all’aperto. Domenica 5 settembre è infatti in programma ‘4Bike’, escursione in mountain bike di 22 km da Bastia Umbra fino al Monte Subasio.

La palestra di Bastia Umbra, diretta da Barbara Carli, sceglie infatti di operare anche ‘open air’ con una serie di appuntamenti e attività sportive, tra bici, camminate e trekking, rivolte al territorio di Bastia, Assisi e del Subasio in particolare.

Per questa prima iniziativa dal titolo ‘4Bike’, la palestra Area4 si avvale della collaborazione di All Mountain Foligno, società dilettantistica legata al Centro Sportivo Italiano come ente di appartenenza.

Nata nel 2014 dall’idea di un gruppo di 10 amici amanti delle “ruote grasse”, in questi pochi anni il presidente Stefano Turchi e il suo direttivo l’hanno portata ad essere un punto di riferimento per il movimento della mtb nel territorio umbro. La società può vantare la partecipazione a numerose gare e raduni agonistici e amatoriali, regionali e nazionali grazie a un gruppo preparatissimo di bikers. In particolare organizza anche la manifestazione ‘Sassovivo Wild’.

‘4Bike’ si caratterizza come una uscita base di primo livello con dislivello di 220 metri e ristoro a metà percorso. Il tracciato scelto garantirà la miglior sicurezza ai partecipanti, non rinunciando però a suggestioni naturalistiche lungo il percorso. I ciclisti e le cicliste si dovranno far trovare alle ore 8 davanti la palestra Area4 di Bastia Umbra. La partenza è prevista alle ore 8.30. Con la partecipazione è compresa l’assicurazione, il kit ristoro e una borraccia in alluminio.

Informazioni e prenotazioni: segreteria Area4 (tel. 075 8507057 / info@area4gym.it); Rossano Pinchi (tel. 347 5395886 / www.sassovivowild.com).