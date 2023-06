Bastia Estate a Colori, musica, spettacolo, cultura e sostenibilità

Bastia Estate a Colori 2023 è un programma di eventi estivi organizzato dal Comune di Bastia Umbra, nella provincia di Perugia. Questa iniziativa si propone di riportare i colori della musica, dello spettacolo, della cultura, della sostenibilità e della socialità nella vita dei cittadini.

Durante questa settimana, il programma include una serie di eventi entusiasmanti. Giovedì 22 giugno, presso la Piazza Bruno Buozzi ad Ospedalicchio, prenderanno il via attività laboratoriali e spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie. Queste attività si svolgeranno non solo nel centro storico, ma anche nei giardini e nelle frazioni della città. I bambini avranno l’opportunità di partecipare a laboratori incentrati sulla sostenibilità, il benessere, la protezione dell’ambiente e la cura della “casa comune”.

Inoltre, avranno l’occasione di creare installazioni temporanee. In Piazza di Ospedalicchio, il 22 giugno dalle ore 18:00, si terrà un evento speciale in cui piccoli e grandi, guidati da un illustratore esperto, daranno vita a storie dedicate alla terra, all’acqua e al cielo.

Sabato 24 giugno, si svolgerà la prima edizione di INPALIO “Mettiamoci IN gioco” presso l’area del Centro Sportivo di Borgo I° Maggio. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra PaliOpen, l’Ente Palio, il Comune di Bastia Umbra, la Croce Rossa Italiana Comitato Bastia Umbra, il Bastia Calcio 1924 e il Virtus Bastia Baskin, mette in evidenza il tema dell’inclusione attraverso attività sportive e la partecipazione di numerose associazioni del territorio. Durante l’evento, ci saranno un convegno dal titolo “Inclusione: pensiamoci insieme” presso l’Auditorium Sant’Angelo dalle 9:30 e, a partire dalle 16:00, ci saranno cibi, musica dal vivo e DJ set.

Il 25 giugno, si terrà la Festa dei Boschi, un’intera giornata dedicata a diverse attività per bambini, ragazzi e ragazze presso il percorso fluviale e il vicino Centro Sociale di Campiglione. In collaborazione con la Biblioteca Comunale Alberto La volpe, i Carabinieri per la Biodiversità di Assisi, la Ludoteca Gianni Rodari, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra, la Pro Loco e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale sezione di Perugia Onlus, saranno organizzati vari eventi inclusivi e partecipativi. Le attività avranno inizio alle 10:00.

Oltre a questi eventi, il calendario estivo di Bastia Umbra prevede altre iniziative, come la Notte Bianca nel centro storico il 8 luglio, che includerà musica, teatro, negozi aperti, attività per bambini e offerte culinarie. Inoltre, l’8 luglio si terrà il Picnic in Piazza, un’occasione per la comunità di riunirsi e condividere un pasto insieme.

Bastia Estate a Colori 2023 è un’opportunità per la città di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, di vivere un’estate ricca di eventi culturali, divertimento e partecipazione.