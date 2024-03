59° Edizione della Tirreno-Adriatico Bastia: Implicazioni Preparativi

Un’analisi dettagliata delle misure adottate a Bastia Umbra in vista della 3ª tappa della Tirreno-Adriatico 2024

Il 6 marzo 2024, la città di Bastia Umbra sarà teatro di un evento sportivo di prestigio internazionale: la 3ª tappa della 59° edizione della Tirreno-Adriatico. Questa competizione ciclistica, nota come la “Corsa dei due mari”, coinvolgerà quattro regioni italiane: Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche, con partenza da Volterra.

Il percorso di gara che attraverserà il Comune di Bastia Umbra è previsto tra le 14.30 e le 15.00. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza di tutti, sono state adottate alcune misure importanti.

In particolare, è stata emanata l’ordinanza N. 26, che prevede l’uscita antimeridiana anticipata alle ore 12.30 per le scuole di ogni ordine e grado. Questa misura permetterà alle alunne e agli alunni di rientrare presso le proprie abitazioni prima dell’inizio della gara. L’orario di uscita pomeridiano rimarrà invece invariato nelle scuole dove gli studenti restano normalmente oltre l’orario antimeridiano.

Inoltre, in occasione della manifestazione, il Comune di Bastia Umbra ha comunicato, attraverso l’ordinanza N. 24 del 28-02-2024, che sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Cipresso, via Santa Lucia, via Monte Vettore, via San Bartolo e via Enrico Mattei, dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Questo divieto rimarrà in vigore fino al transito del veicolo “fine corsa”. La sospensione temporanea della circolazione veicolare sarà istituita per il tempo necessario al passaggio degli atleti e dei veicoli al seguito.

Queste misure testimoniano l’impegno del Comune di Bastia Umbra nel garantire il successo della 3ª tappa della Tirreno-Adriatico 2024, un evento che attirerà sicuramente l’attenzione di molti appassionati di ciclismo. Allo stesso tempo, si sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini durante lo svolgimento dell’evento.