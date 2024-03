La rimonta storica del Bastia calcio, battuto Vis Foligno, 2-1

La rimonta storica – Il Bastia, guidato da Antonio Alessandria, ha ottenuto una vittoria di fondamentale importanza psicologica, riuscendo a rimontare contro la Vis Foligno. Quest’ultima ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per garantirsi la salvezza, mostrandosi particolarmente efficace in ripartenza. È proprio grazie a questa strategia che Fedeli ha colpito il palo al 40’ e Gradassi ha segnato il gol del vantaggio durante il recupero del primo tempo.

Tuttavia, per evitare il 2-0 all’inizio del secondo tempo, è stato necessario il miglior Kikrri. La rimonta del Bastia è iniziata con il colpo di traversa di Del Prete al 55’, che è stato poi espulso al 74’. Il pareggio è arrivato grazie al rigore conquistato da Cozzali e realizzato da Donati al 67’.

È stato proprio Donati, con un gol da vero centravanti all’87’, a siglare la rete del 2-1 con un tiro molto potente da breve distanza. Questo gol ha permesso al Bastia di rimanere sulla scia del Campitello, che ha ottenuto una vittoria a Todi.

Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per il Bastia di Antonio Alessandria, dimostrando che la squadra ha la determinazione e la grinta necessarie per affrontare le sfide più difficili. La rimonta contro la Vis Foligno non solo ha portato tre punti cruciali, ma ha anche fornito un importante impulso psicologico alla squadra, rafforzando la fiducia nei propri mezzi e la convinzione di poter competere ad alti livelli.

Doppietta (in rimonta) del centravanti nel giorno del debutto del mister

BASTIA-VIS FOLIGNO 2-1

BASTIA (3-4-1-2): Kikkri 6; Maceri 6, Moyano 6, Gambacorta 6; Rosignoli 6.5, Ubaldi 6, De Santis 6, Cozzali 6.5 (22’st Reka 6); Del Prete C. 6; Donati 7 (45’st Corriale), Fondi 5.5 (19’st

Cirilli 6). A disp.: Palmieri, Muzhani, Belloni, Mencarelli, Buratti. All.: Alessandria 6

VIS FOLIGNO (4-3-1-2): Cesca 6 (33’pt Gjoni 5.5); Tordoni 6.5, Silveri 6.5, Verzieri 6, Nieri 6; Poli (33’st Fedeli sv), Balducci 6.5, Caponnetto 5.5; Korriku 6; Fedeli 6.5 (26’st Jachettini 5.5),

Gradassi 6 (3’st Del Prete V. 5.5). A disp.: Peccapello, Lupparelli, Filippucci, Kika. All.:Proietti 6

Arbitro: Passagrilli di Perugia 6 (Piccini, Gustinelli)

Reti: 49’pt Gradassi (VF); 22’st (rig.) e 42’st Donati (B).

Note: Espulso al 29’st Del Prete C. (B) per doppia ammonizione, ed al 40’st Muzhani (B) dalla panchina per proteste. Ammoniti: Moyano (B); Nieri, Poli, Del Prete V., Fedeli (VF). Angoli:

6-3. Rec.: 4’pt, 6’st.