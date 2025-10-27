Bastia ancora ko: il Tavernelle vince di misura 1-0

Intesa Cnel-Presidenti Assemblee Legislative Regioni su salute, imprese e lavoro ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato un Protocollo d’intesa tra il CNEL e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L’Accordo – sottoscritto dal Presidente del CNEL Renato Brunetta e dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza Antonello Aurigemma – consolida la collaborazione istituzionale tra […]

“RiforestAzione”, l’iniziativa del MASE con Axpo e Pulsee approda a Venezia VENEZIA (ITALPRESS) – Sensibilizzare le comunità locali sull’importanza del verde urbano come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento della qualità della vita e rigenerazione ecologica. “RiforestAzione”, iniziativa volta a promuovere e diffondere le buone pratiche dell’Investimento “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” del PNRR, con il sostegno di Axpo Italia e […]

Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese LiQiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare conl’Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questionilegate alla cooperazione economica e commerciale sulla basedell’uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo,la consultazione, nonchè la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro. Li ha rilasciato le […]

Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025 PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principaliimprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annuanei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi notilunedì. Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attivitàprincipale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni didollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37trilioni di […]

Giubileo del Mondo Educativo, Andy Diaz “La scuola è vita e libertà” ROMA (ITALPRESS) – Roma si apre ad un evento di grande rilevanza internazionale, il Giubileo del Mondo Educativo, occasione preziosa per riflettere sul futuro dell’istruzione, con attenzione alla multidisciplinarità e al dialogo tra le diverse realtà educative, attesa con entusiasmo da istituzioni, docenti, studenti e famiglie. “La Scuola è Vita” è l’importante iniziativa del Ministero […]

Manovra, Salvini “Non c’è nessun accanimento sulle banche” MILANO (ITALPRESS) – Da parte del governo “non c’è nessun accanimento nei confronti delle banche. Mi limito a leggere i bilanci, negli ultimi anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili, per la maggior parte coperti da interventi dello Stato. Penso e chiederò che sul piano casa, che è scoperto sul 2026, una […]

Manovra, Tajani “Si troverà un accordo, nessun pericolo per la maggioranza” ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo le nostre idee, faremo le nostre proposte e come al solito si troverà un accordo. Avere idee diverse non significa che ci sono pericoli per la maggioranza. Stiano tranquilli i signori delle opposizioni, i problemi sono a casa loro e non a casa nostra”. Così il vicepremier e ministro degli […]

Juric “Ci manca un po’ di brillantezza, Milan squadra equilibrata” Il tecnico dell'Atalanta: "Con Carnesecchi tutto chiarito, Lookman e' ok, dispiace per Tudor".

Mattarella “Difficoltà del Ssn sono un ostacolo al diritto alla salute” ROMA (ITALPRESS) – “Alla base – come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani – si colloca il diritto alla salute, che la Costituzione definisce diritto universale. Le innovazioni che portano giovamento alla vita delle persone devono avere una positiva ricaduta sull’intero sistema del Servizio sanitario nazionale, che si trova alle prese con l’invecchiamento […]