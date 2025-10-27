Bastia ancora ko: il Tavernelle vince di misura 1-0

Biancorossi in dieci dopo l’espulsione di Battistelli
Il Bastia incassa la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Eccellenza umbra, uscendo battuto di misura (1-0) dal campo del Tavernelle. Una gara difficile fin dai primi minuti per i biancorossi, penalizzati da una formazione rimaneggiata e da un terreno di gioco in condizioni non ottimali.
Parte subito forte la squadra di casa, che al 5’ va vicina al vantaggio con Corrado, il cui tentativo sfiora la traversa. Il Bastia risponde al 27’ con Bagnolo, ma il suo tiro centrale è neutralizzato da Benedetti. Ancora protagonista Bagnolo cinque minuti più tardi: il numero 7 biancorosso si libera al limite e calcia rasoterra, ma De Marco blocca con sicurezza.
Nel finale di primo tempo, il Tavernelle costruisce la più grande occasione dei primi 45 minuti con Barbarossa, che però non riesce a trovare la deviazione vincente a pochi passi dalla porta. Si va al riposo sullo 0-0, con un Bastia compatto ma poco incisivo in fase offensiva.
Nella ripresa il ritmo cresce e il Tavernelle aumenta la pressione. Al 10’ Russo prova la conclusione da fuori, ma Belia risponde presente. Al 20’ i locali sfiorano ancora il vantaggio su azione da corner, ma è Mendes a salvare miracolosamente sulla linea di porta, tenendo in vita i suoi.
Il momento chiave arriva al 36’ del secondo tempo: Battistelli, ultimo uomo del Bastia, viene espulso per fallo da dietro su Russo lanciato a rete. Biancorossi in dieci uomini e partita che si complica definitivamente.
Il Tavernelle approfitta della superiorità numerica e, al 40’, trova il gol decisivo con Benedetti, che finalizza in area una bella azione corale. Nulla può Belia sul tiro ravvicinato che vale l’1-0 finale.
Il Bastia tenta una reazione nei minuti conclusivi, ma la squadra di Tomassoli non riesce più a rendersi pericolosa. Il triplice fischio sancisce la vittoria del Tavernelle, che conquista tre punti meritati grazie a maggiore lucidità e aggressività nella parte finale della gara.
Con questo risultato, il Bastia resta fermo a quota 10 punti in classifica, scivolando nelle zone centrali della graduatoria. Domenica prossima, al Carlo Degli Esposti, i biancorossi ospiteranno l’Atletico BMG, in una sfida importante per tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia.
Tabellino
TAVERNELLE – BASTIA 1-0
Rete: 40’ st Benedetti
TAVERNELLE (3-5-2): De Marco; Benda, Ceccarelli, Ricci; Vassallo, Conti, Corrado (7’ st Zeby), Barbarossa (32’ st Cerboni); Russo, Benedetti, Liotti R. (All. Farsi).
BASTIA (3-5-2): Belia; Battistelli, Bokoko, Tondini; Giabbecucci, Dedja, Bagnolo (32’ st Boldrini), Mendes Donzelli, Cozzali, Del Prete, Trottini (All. Tomassoli).
Arbitro: Temperoni di Terni (assistenti Mariani e Liberto).
Note: Ammoniti Corrado, Benedetti (Tavernelle); Trottini, Giabbecucci, Mendes Donzelli (Bastia). Espulso al 36’ st Battistelli (Bastia).
