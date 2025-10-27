Costano rimonta e vince a Spoleto con cuore e grinta

Rustici e Listini firmano la vittoria dei giallorossi

Con una prestazione di carattere e determinazione, il Costano ha espugnato il campo di Spoleto battendo il Pontano 2-1, al termine di un incontro intenso e ricco di emozioni. La squadra guidata da mister Luca Maria Salemmi ha ribaltato il risultato dopo essere passata in svantaggio, grazie alle prime reti stagionali di Filippo Rustici e Federico Listini, autori di una prova convincente e generosa.

L’incontro, come riportato dal comunicato diffuso dall’ASD Costano Calcio, ha mostrato una formazione compatta e sempre propositiva, capace di reagire con lucidità e spirito di gruppo dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, arrivato al 10’ del primo tempo con Di Bernardini.

La risposta dei giallorossi non si è fatta attendere: al 25’ Rustici ha ristabilito la parità con un tiro preciso, mentre nella ripresa, al 25’ del secondo tempo, Listini Federico ha completato la rimonta firmando il gol della vittoria. La squadra, sospinta da un grande entusiasmo, ha creato altre occasioni da rete che avrebbero potuto rendere il punteggio ancora più rotondo.

La solidità difensiva e l’organizzazione tattica sono stati elementi chiave del successo, con una prestazione corale che ha visto protagonisti tutti i reparti. Tra i più attivi, oltre ai marcatori, Buratti, Pantaleoni e Palmieri, capitano e punto di riferimento in campo, che ha guidato i compagni con energia fino al triplice fischio.

Sul fronte disciplinare, l’arbitro ha estratto diversi cartellini gialli, ammonendo Ristić, Vetturini, Cittadoni, Tacchilei e Listini Federico, in una gara combattuta ma corretta.

Con questa vittoria, il Costano consolida la propria fiducia in vista del prossimo impegno di Coppa Italia, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 14:45 al “Franco Martelli” contro il Todi, valido per i quarti di finale.

L’allenatore Salemmi ha espresso soddisfazione per la crescita del gruppo e l’atteggiamento mostrato: una squadra che ha saputo soffrire, reagire e vincere con maturità. Ora l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e proseguire su questa strada per continuare a dare soddisfazioni ai tifosi giallorossi.