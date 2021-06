Bastia calcio, benvenuto a Samuele Pagliarini, stagione 2021/22

Il DS David Ricci ha ingaggiato il mancino Samuele Pagliarini, terzino sinistro, per la stagione 2021/22. Samuele ha giocato nei settori giovanili di Nuova Fulginium, Perugia e Ternana ed esperienze in Prima Squadra a Foligno, dove ha conquistato la vittoria nei campionati di Promozione ed Eccellenza, a Cannara in Serie D e, nell’ultima stagione con l’Assisi Subasio. In bocca al lupo Samuele e Forza Bastia.

Alex Raccichini, classe 89 , indosserà la maglia del Bastia Calcio 1924 anche per la stagione 2021-21, Raccichini ha militato da sempre nel il settore giovanile del Cannara fino ad arrivare alla Serie D , una stagione a Lama e nella passata l’arrivo a Bastia. Per il trequartista biancorosso anche 112 gol all’attivo e la vittoria del Pallone d’Oro Umbro nel 2016-17.