Completamento del marciapiede da Via Ignazio Silone a Via Torgianese

Inizieranno Giovedì 1 Luglio i lavori di realizzazione del marciapiede tra Via Ignazio Silone – Piazzale Poste e Via Torgianese, con il conseguente completamento della sistemazione dell’area interessata. Si tratta di un’opera che sarà realizzata sulle aree di proprietà comunali dalla ditta appaltatrice dei lavori nell’ambito del Piano attuativo di iniziativa mista della zona di ristrutturazione “R2” Franchi, a fronte della comunicazione di presa in carico parziale delle aree stesse.

L’area interessata dai lavori, che saranno completati nel mese di Agosto prossimo, sarà chiusa al traffico veicolare ma non ai pedoni, ai quali sarà sempre garantito il passaggio con un corridoio dedicato, consentendo di usufruire del parcheggio del piazzale sito in prossimità dell’ufficio postale e recarsi in Via Torgianese per accedere al centro storico anche da quella direzione oltre che da Via del Conservificio e vie adiacenti.