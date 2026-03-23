Bastia calcio demolisce il Santa Sabina, +3 in classifica

Passaquieti e Bagnolo stendono Perugia, biancorossi esaltati

Il Bastia calcio entra al “Mariotti” di Santa Sabina come squadra in missione e ne esce con tre punti che valgono oro. Un successo costruito con ordine, qualità e una cattiveria agonistica che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni: 1-3 il risultato finale, anche se il divario reale tra le due squadre è stato sensibilmente più netto.

La formazione di Francesco Martinelli ha dominato per larghi tratti, soprattutto nella prima frazione, dove ha mostrato un calcio fluido, verticale e spietato sotto porta. Un’ora scarsa di calcio per chiudere la pratica e poi gestione intelligente fino al triplice fischio.

Passaquieti accende il Bastia all’ottavo minuto

L’avvio è da manuale. Pietro Passaquieti, 2004 di nascita e già dal futuro luminoso, porta in vantaggio il Bastia appena all’8′: riceve il tocco preciso di Bagnolo, controlla il pallone senza frenesia e calcia con il mancino a giro dai sedici metri. La traiettoria è chirurgica, Alunni non può nulla. Uno a zero biancorosso e partita già indirizzata.

Il Santa Sabina prova a scuotersi con Fiorindi, ma si tratta di un sussulto isolato che non trova continuità. Il Bastia non abbassa la guardia e continua a macinare gioco.

La doppietta di Passaquieti e il tris di Bagnolo

Al 27′ il copione si ripete con variazioni minime. Ancora Passaquieti, ancora quel sinistro che brucia, ancora il primo palo che diventa alleato. Due reti in poco meno di venti minuti per il giovane attaccante biancorosso, che firma una prestazione da incorniciare e si candida a protagonista assoluto di una stagione che sta prendendo una piega favorevole.

Al 40′ è il turno di Bagnolo. Dopo aver servito l’assist per il primo gol, il numero 10 decide di prendersi la scena: riceve in area con la freddezza di chi non conosce l’ansia, calcia e trova il terzo gol con l’aiuto del palo. Il KO tecnico arriva prima dell’intervallo.

Solo la traversa colpita da Battistelli, su cross del solito Passaquieti, nega il poker che avrebbe reso ancor più eloquente un primo tempo di raro spessore.

La ripresa: controllo e gol della bandiera

Nella seconda frazione il Bastia calcio abbassa il ritmo senza mai perdere il controllo. Martinelli ruota la rosa con intelligenza, preservando energie in vista dei prossimi impegni. Il Santa Sabina, invece, cerca almeno di rendere il punteggio meno pesante.

Al 22′ della ripresa ci riesce con un episodio bizzarro: Fiorucci calcia direttamente da calcio d’angolo e sorprende Rossi con una traiettoria imprevedibile. Gol della bandiera, applausi per l’esecutore, ma nessun ribaltamento di fronte. Il Bastia non si scompone e amministra fino in fondo.

Nel finale Alunni nega a Boldrini la soddisfazione del quarto gol con un intervento reattivo. Ma è solo l’ultimo capitolo di una serata comunque felice per i biancorossi. Da segnalare che il campionato osserverà due soste consecutive: domenica prossima e il 5 aprile le squadre si fermeranno, prima di riprendere la corsa verso il traguardo.

Il tabellino

SANTA SABINA 1 – BASTIA 3

SANTA SABINA (3-5-2): Alunni; Bardani, Fiorucci, Paciosi; Vicari (1′ st Starnini), Bietta (17′ st Milletti), Preciado (40′ st Ricciarelli), Miccioni (19′ st Tarantino), Guerri (23′ st Iachettini); Benedetti, Fiorindi. A disp.: Cuomo, Fabbi, Fagioli, Broccatelli. All. Chiocci

BASTIA (4-3-3): Rossi (28′ st Belia); Cozzali, Tondini, Bokoko, Zanchi (31′ pt Battistelli); Balducci (28′ st Romio), Giabbecucci, Minuti; Bagnolo (44′ st Dedja), Passaquieti (28′ st Boldrini), Trottini. A disp.: Ndiaye, Bigarelli, Bodnar, Rossi. All. Martinelli

Arbitro: Caldararo di Lecce (assistenti Giovanardi e Anelli)

Reti: 8′ pt Passaquieti, 27′ pt Passaquieti, 40′ pt Bagnolo, 22′ st Fiorucci