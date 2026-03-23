Intelligenza artificiale ridisegna società e lavoro oggi

Tre incontri a Bastia per capire rischi e opportunità umane

L’Intelligenza Artificiale non è futuro ma presente. Da questo assunto prende forma il ciclo di incontri promosso dall’Associazione Bastia Città, che ha inaugurato il primo appuntamento sabato 21 marzo con un confronto diretto tra esperti e cittadini. L’obiettivo è chiaro: comprendere come convivere con le tecnologie intelligenti senza perdere la centralità dell’essere umano.

L’iniziativa si è aperta con l’introduzione della presidente Silvana Moretti, seguita dal saluto istituzionale del sindaco Erigo Pecci. Il taglio dell’evento è stato immediatamente concreto. Niente visioni futuristiche. Al centro, invece, l’impatto quotidiano dell’intelligenza artificiale nelle scelte, nelle relazioni e nella gestione del territorio.

Analisi dei dati e difesa del territorio

Il primo intervento ha posto le basi tecniche del dibattito. L’esperto di geografia quantitativa Mauro Preda ha illustrato il funzionamento delle reti neurali e il ruolo del prompt engineering, definito come l’arte di formulare domande efficaci alle macchine.

L’attenzione si è concentrata sull’utilizzo dell’AI come strumento di prevenzione. L’analisi dei dati geografici consente di individuare criticità ambientali, prevedere rischi e supportare decisioni strategiche. In questo contesto, la tecnologia si configura come un alleato nella tutela del territorio, capace di fornire risposte rapide e basate su evidenze.

Impatto psicologico e identità digitale

Il confronto si è poi spostato sul piano umano. La psicologa Alessia Scarponi ha affrontato i cambiamenti legati alla percezione della realtà. Il confine tra contenuti autentici e generati si fa sempre più sottile. Questo genera nuove fragilità, soprattutto tra i giovani.

L’intelligenza artificiale non è solo uno strumento. Diventa uno specchio che riflette e, talvolta, altera l’identità individuale. Le relazioni sociali, il senso di sé e la costruzione dell’autenticità risultano profondamente influenzati da un ambiente digitale in continua evoluzione.

Sostenibilità e dimensione globale

L’analisi si è completata con una riflessione sulle implicazioni ambientali e sociali. Fiorello Cortiana ha evidenziato come l’AI abbia una dimensione fisica concreta, legata al consumo energetico e alle infrastrutture tecnologiche.

Parallelamente, è emersa la necessità di orientare lo sviluppo verso modelli sostenibili, capaci di bilanciare progresso e impatto sulle comunità. Il rischio è quello di delegare scelte fondamentali a logiche algoritmiche che rispondono a modelli statistici, non sempre coerenti con i bisogni reali delle persone.

Prossimi incontri tra etica e lavoro

Il percorso proseguirà con due appuntamenti già calendarizzati. L’11 aprile il focus sarà dedicato alla governance dell’intelligenza artificiale. Si parlerà di bias algoritmici, proprietà intellettuale e responsabilità delle istituzioni.

Il 9 maggio l’attenzione si sposterà sul mondo del lavoro. Verrà presentato il modello del “centauro moderno”, basato sulla collaborazione tra uomo e macchina. Un approccio che punta a valorizzare competenze umane come empatia e capacità relazionale, considerate non replicabili.

Tecnologia e comunità, un equilibrio necessario

L’intero ciclo di incontri si propone come uno spazio di confronto aperto. L’ingresso libero conferma la volontà di coinvolgere la cittadinanza in una riflessione collettiva.

Il messaggio che emerge è netto. L’intelligenza artificiale è già parte integrante della realtà. La sfida non è evitarla, ma comprenderla e governarla. Solo così sarà possibile trasformarla in uno strumento utile, capace di migliorare la qualità della vita senza compromettere i valori fondamentali della società.