Bastia calcio, serie D, domenica si torna al Carlo Degli Esposti

Domenica si torna al Carlo Degli Esposti per affrontare il Grassina nella prima gara casalinga del girone di ritorno.

Attualmente il Grassina, formazione toscana, è quarto in classifica in piena zona play-off mentre il Bastia è in piena zona play-out, l’incontro sarà diretto dal sig. Andrea Migliorini della sezione di Verona sarà assistito nell’occasione da Pierpaolo Carella della sez. di L’Aquila e Michele De Capua della sez. di Nola.

Appuntamento a domenica 12 gennaio ore 14:30.