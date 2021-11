Bastia ko a San Sepolcro per 0-2 in terra Toscana

Di Lorenzo Capezzali

Bastia ko a San Sepolcro per 0-2. Una sconfitta cercata dal Bastia per una prova all’altezza delle sue giornate migliori. Uno score che poteva essere e non e’ stato forse per aver trovato i biturgensi in una domenica magica per gioco e fantasia.

Quadroni il suo match winner a conclusione di congeniate azioni d’attacco.

A pieno organico i toscani si sono trovati bene in ogni manovra grazie alla didattica tattica e tecnica impartita da coach. Il Bastia rispondeva con un modulo di gioco adeguato alla giornata tra fasce e linee interne per sormontare la minuta retroguardia avversaria.

La cronaca registrava minuti lunghi di capolgimenti di fronte con il Bastia che non disdegnava di attaccare ma il risultato non cambiava.