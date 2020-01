Calcio, serie D, Domenica il Bastia giocherà al Brilli Peri di Montevarchi

BASTIA UMBRA – Il Bastia domenica scenderà in campo nel Valdarno per la seconda volta in questa stagione. L’avversario sarà il blasonato Montevarchi, la squadra più antica della Toscana. Attualmente l’Aquila Montevarchi è sesto in classifica vicino la zona play-off, mentre il Bastia è in piena zona Play-out. Non sarà della partita Bolletta squalificato per un turno, mentre sarà disponibile Taifour. L’incontro, in programma domenica 19 alle ore 14:30, sarà diretto dal sig. Luca Tagliente della sezione di Brindisi mentre i collaboratori di linea saranno Gino Passaro della sez. di Salerno e Alfredo Columbro della sez. di Ercolano.