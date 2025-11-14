Bastia 1924 e Santa Sabina, scontro diretto per la salvezza

Undicesima giornata, equilibrio totale con entrambe ferme a 13 punti
Il campionato di Eccellenza umbra entra nel vivo con una sfida che vale molto più della semplice statistica. Domenica 16 novembre, alle ore 14:30, lo Stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra ospiterà il confronto tra Bastia 1924 e Santa Sabina, entrambe appaiate a quota 13 punti dopo dieci giornate. Una parità che trasforma il match in un vero e proprio spareggio per la parte centrale della classifica.
Il Bastia, reduce da una battuta d’arresto, cerca riscatto immediato. Il tecnico Simone Tomassoli ha lavorato per restituire fiducia al gruppo, pur dovendo gestire l’incertezza legata alle condizioni del difensore Trottini, in dubbio fino all’ultimo. A dare entusiasmo è l’arrivo del nuovo attaccante Alex Bigarelli, pronto a debuttare e a portare incisività in un reparto offensivo che necessita di nuova linfa.
Il Santa Sabina, forte del pareggio ottenuto contro la capolista Angelana, si presenta con la convinzione di poter strappare punti preziosi. La squadra perugina ha dimostrato solidità e capacità di resistere anche contro avversari di rango, e ora punta a consolidare la propria posizione.
Sul fronte del tifo, i sostenitori bastioli hanno organizzato la tradizionale sbraciolata biancorossa presso le ex biglietterie di piazza Serlupini, un momento di aggregazione che sottolinea il legame tra squadra e comunità.
La direzione di gara sarà affidata al Sig. Amarildo Baha della sezione AIA di Città di Castello, assistito da Arban Krriku e Gabriele Bonucci della sezione di Foligno.
La partita si annuncia vibrante: due squadre in perfetto equilibrio, un pubblico pronto a sostenere con passione e la consapevolezza che un episodio può cambiare il destino di una stagione.
Commenta per primo