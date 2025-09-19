Eccellenza Umbra, domenica il Bastia ospita il San Venanzo

Al Carlo Degli Esposti i biancorossi cercano la prima vittoria
Domenica 21 settembre alle ore 15:30, allo stadio Carlo Degli Esposti, il Bastia affronterà il San Venanzo di mister Andrea Montecucco, ex della sfida.
I padroni di casa arrivano dalla bruciante sconfitta esterna contro il Pierantonio e sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre il San Venanzo è ancora fermo a quota zero punti in classifica.
La direzione di gara è stata affidata a Giordano Provenzani della sezione AIA di Terni. Assistenti saranno Mattia Valentini (AIA Città di Castello) e Federico Giovanardi (AIA Terni).
Commenta per primo