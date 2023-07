La Notte Bianca illumina la città di Bastia Umbra

La Notte Bianca, organizzata da Confcommercio Bastia, ha trasformato Bastia Umbra in un’esplosione di energia, offrendo ai cittadini una serata di divertimento e shopping indimenticabili. L’evento ha accolto con entusiasmo l’intera comunità, garantendo una varietà di intrattenimenti, negozi aperti, cibo e drink a prezzi vantaggiosi.

“Una serata così l’aspettavamo da troppo tempo”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Bastia, Marco Montecucco, non nascondendo la propria soddisfazione per i risultati ottenuti. La Notte Bianca ha risposto in modo straordinario alle aspettative, diventando un potente simbolo di vitalità per la città.

“Dopo anni di stop”, ha aggiunto il presidente Montecucco, “abbiamo avvertito il bisogno della gente e delle imprese di un momento di incontro nella leggerezza di una serata estiva”. Questo evento, fortemente sostenuto e creduto da Confcommercio Bastia, si inserisce perfettamente nel programma che l’associazione si è prefissata sin dall’inizio del suo mandato, ponendosi come rappresentanza d’impresa e soggetto attivo nel promuovere gli interessi della città e del territorio.

L’eccezionale successo della Notte Bianca è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di diversi attori. Il Comune di Bastia Umbra e i suoi uffici tecnici, che hanno lavorato in sinergia con il team di Confcommercio, l’Associazione Impresa e Sviluppo per Bastia, la Pro Loco e FIPE Umbria.

Confcommercio desidera ringraziare, soprattutto, tutti gli operatori commerciali che hanno creduto nell’evento e hanno dato un contributo decisivo alla sua riuscita. Grazie al loro impegno e alla loro partecipazione attiva, la Notte Bianca di Bastia è diventata un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che vi hanno preso parte.

La città di Perugia, con la sua magia e il suo dinamismo, è stata la cornice perfetta per ospitare questa straordinaria manifestazione. La Notte Bianca ha dimostrato ancora una volta che Bastia Umbra è una destinazione da non perdere, un luogo dove cultura, divertimento e shopping si fondono in un connubio irresistibile.