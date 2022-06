Search for: Search Button

Il covid-19 uccide ancora a Bastia Umbra, muore donna anziana

Le condoglianze del Sindaco Paola Lungarotti a nome dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Lina, anziana concittadina colpita dal Covid-19. “Ci stringiamo alla famiglia di Lina, ai figli Enrico e Novella, per il lutto che li ha colpiti, una ennesima vittima della pandemia che l’età anziana non ha certamente aiutato a contrastare. Ai suoi familiari le condoglianze piu’ sentite, esprimiamo vicinanza e cordoglio”. Così il Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale e in rappresentanza della comunità bastiola.