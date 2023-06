Il fisioterapista Fabio Morbidini seguirà i pugili agli europei

Il fisioterapista – Il conto alla rovescia è terminato e tra soli 4 giorni inizieranno i Giochi Europei. La Kermesse pugilistica, in particolare, prenderà il via tra 6 giorni, con 44 pass olimpici in palio, 22 per gli uomini e 22 per le donne. Questa edizione dei Giochi Europei si svolgerà a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio.

Ancora una volta, Bastia Umbra sarà presente nella squadra italiana di pugilato grazie alla presenza del fisioterapista Fabio Morbidini, accreditato per i Giochi Europei. La squadra italiana sarà composta da 7 atleti maschi e 6 atlete femmine.

Il Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, congratulandosi con il fisioterapista Morbidini, augura a lui e alla squadra italiana di pugilato di ottenere risultati eccellenti che consentano al team di continuare il percorso verso l’appuntamento olimpico.

I Giochi Europei rappresentano un’importante occasione per gli atleti di mettersi alla prova a livello internazionale e per Bastia Umbra è motivo di orgoglio vedere uno dei suoi professionisti impegnati in un evento così prestigioso.