La FIDASC, la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (riconosciuta dal CONI) sarà presente sabato 14 e domenica 15 maggio al Caccia Village, il Salone Nazionale della caccia e del tiro tra i più importanti in Italia, per mostrare al pubblico due delle discipline che fanno della Federazione un assoluto punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di tutti gli sport di derivazione venatoria.

Infatti durante il weekend si terranno dimostrazioni di Tiro con l’Arco, su tre linee di tiro, tutto il giorno presso l’Area di Tiro.

Sabato 14 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il piazzale del quartiere Fieristico, un momento di sicuro interesse e divertimento per grandi e piccoli: gli istruttori federali mostreranno al pubblico la disciplina dell’Agility Dog.

L’Agility Dog consiste in un percorso dalla lunghezza tra i 100 e i 200 metri circa. Ogni percorso comprende dai 12 a 20 ostacoli, non rischiosi né per il cane né per il suo proprietario.

Sabato 14 e domenica 15 maggio gli istruttori FIDASC al Caccia Village

Il ruolo del conduttore nell’Agility è fondamentale in quanto è lui che ha l’importante compito nel guidare il cane durante tutto il percorso tramite comandi vocali e l’uso delle braccia.

L’Agility Dog è uno sport che esalta il rapporto di intesa tra uomo e cane, oltre ad essere benefico fisicamente per entrambi.

Durante la due giorni spazio poi a corsi, seminari e premiazioni degli atleti FIDASC (alle ore 15.00 di sabato 14, presso lo stand della Federazione).