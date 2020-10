Chiama o scrivi in redazione

Ritorna, dopo quasi 50 anni, il Calcio Femminile a Bastia Umbra

La Società Bastia Calcio 1924 rende noto ed è lieta di promuovere ciò che da ormai troppo tempo mancava a Bastia Umbra: Una Prima Squadra di Calcio Femminile! Dopo quasi 50 anni, dal lontano 1976 , torna di nuovo in campo nel 2020, con un Team di ragazze che onoreranno i colori biancorossi nel Campionato Regionale di Calcio a 5 di Serie C.

La Società del Bastia Calcio si lancia in questa nuova avventura ed intende anche gettare le fondamenta per creare un futuro anche per le piccole atlete bastiole tesserate della propria scuola calcio che si sono approcciate con passione e determinazione a questa disciplina sportiva.

A rappresentare il Team femminile Bastia Calcio come Dirigente Generale c’è un volto noto che ha rivestito con onore e dedizione tante cariche al Bastia Calcio, contribuendo costantemente alla crescita di questa associazione : Luciano Bonucci. Una carica gradita a Luciano, che si cimenterà con l’ autorevolezza, la generosità, la preparazione che da sempre lo hanno contraddistinto. Al suo fianco un altro componente che da tempo rende omaggio nel dettaglio ai colori bianco rossi , un dirigente accompagnatore e jolly tutto fare degno di lode: Brunetti Roberto, anch’ egli una figura di sostanza, di grande rispetto e tanto cuore.

Il condottiero in campo e dunque il Mister del Team Femminile sarà Tazio Panzani: un allenatore di esperienza nei campionati regionali femminili, personaggio eclettico ed estroverso, dedito alla sua passione e già fortemente leader del suo Team!

Come Team Manager della squadra femminile , non si poteva chiedere di meglio : Silvia Sargenti , un’ espertissima di Calcio a 5 femminile, che nel corso degli anni ha dimostrato conoscenze approfondite allestendo sempre squadre fortementente competitive e vincenti.

L’Organico della squadra è composto da giocatrici con background differente, nove al momento le ragazze, ovvero: Deborah Brischi, Greta Gallina, Chiara Cicalini, Diletta Fioroni, Debora Cascioli, Elena Graziani, Angela Fraccalvieri, Erminia Perfetto e Monica Volpe hanno già esperienza con la categoria; alcune sono più esperte altre meno. Le prime sette sono provenienti dal territorio umbro, mentre Monica è calabrese ,trasferita qui da 8 anni (umbra di adozione), Erminia invece è di Pozzuoli ma vive in Umbria dalla tenera età di 2 anni.

Due ragazze sono state promosse dal campionato CSI ,vera e propria fucina di talento per la Serie C : Anna Castaldo e Cristina Sabetta. Giorgia Binaglia proviene dal settore giovanile del Perugia Futsal , ed è nuova su un campionato da grandi essendo giovanissima.

Al momento la rosa è più che ottima e ci aspettiamo di definirla con altre giocatrici magari anche del territorio. Le ragazze hanno già iniziato la preparazione da 3 settimane, sotto l’attento controllo dell’ Allenatore Panzani presso la struttura di Borgo 1 Maggio nel pieno rispetto dei protocolli vigenti antiCovid19, mentre le partite in casa di campionato si terranno al PalaGiontella.

Si respira un’aria fresca, nuova, energizzante e al tempo stesso carica di belle aspettative. A supporto di queste, Sabato 10 Ottobre 2020 alle ore 15,30 presso gli impianti di Borgo 1 Maggio, si svolgerà un Open Day, organizzato dal Responsabile del Settore Giovanile Bastia Calcio Antonio Internò, riservato alle nate degli anni 2008-2009, avente l’ obbiettivo di riuscire ad avere una squadra tutta rosa anche nel settore giovanile. Forza Ragazze e Forza Bastia!!!