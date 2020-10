Chiama o scrivi in redazione

Catena della Pace 2020, il Comune di Bastia parteciperà in Piazza San Francesco ad Assisi

“Il Comune di Bastia Umbra, rappresentato dal Sindaco Paola Lungarotti e dall’ Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli, esprimerà la propria adesione al messaggio di pace e fratellanza in Piazza San Francesco ad Assisi insieme a tutte le istituzioni aderenti” è quanto fanno sapere dal palazzo del Comune di Bastia .

“Non sarà svolta nessuna manifestazione in Piazza Mazzini e Via Roma” puntualizzano dal Comune.

“Rispetto a come era stata promossa la partecipazione alla Catena della Pace e della Fratellanza che vedeva all’interno del centro urbano rappresentanze di associazioni e brevi performance musicali, il Comune sarà rappresentato nella piazza di Assisi” aggiungono dall’amministrazione.

Il tutto in accordo con il Comitato organizzatore, sensibile alla situazione contingente, visto l’aumento dei casi positivi che stiamo registrando in questi ultimi giorni, nel Comune di Bastia Umbra.

E’ un tempo in cui la prudenza non è un limite ma una virtù. Essere prudenti significa essere coscienti e consapevoli dei limiti e delle opportunità. Se vogliamo promuovere i valori della pace, della tolleranza, della fraternità lo dobbiamo fare a partire dal tempo che viviamo e dalla contingenza che subiamo senza perdere di vista i valori universali e costituzionali: “La pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia” (B. Spinoza).