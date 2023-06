Successo del VII Torneo Città di Bastia: Tennis e Gusto

Successo del VII Torneo – Dal 10 al 25 luglio si è svolto con grande successo il VII Torneo di Tennis Città di Bastia, un’occasione unica per gli amanti dello sport e della buona tavola. La rassegna, che ha attirato un vasto pubblico, ha regalato emozioni e spettacolo grazie a tre finali tennistiche di elevata competizione. Ma non solo: l’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente grazie all’accompagnamento di un gustoso intrattenimento enogastronomico.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti importanti personalità, tra cui l’assessore allo Sport del comune di Bastia, Filiberto Franchi, il Delegato CONI Fabio Moscatelli, il Presidente della Fitp Umbria Roberto Carraresi, il Presidente del Circuito dell’Olio Stefano Proietti, il Gat Mario Malizia e l’Arbitro delle finali Andrea Dozi, oltre al consiglio e allo staff del Tennis Country. Un vero e proprio parterre di autorità che ha contribuito a rendere l’evento ancora più prestigioso.

“Un’affluenza da record di atleti e atlete, una grande organizzazione che ha reso possibile un evento sportivo straordinario”, ha dichiarato l’Assessore Franchi, visibilmente soddisfatto dei risultati raggiunti. Bastia ha dimostrato di essere una meta ambita per gli amanti del tennis, richiamando nel Torneo Città di Bastia ben 212 tennisti provenienti da tutta l’Umbria. Un vero successo per la città e un’occasione per promuovere lo sport e i suoi valori positivi.

Ma il ringraziamento va anche al Tennis Country Club che, con il suo impegno, ha ridato slancio al panorama tennistico di Bastia. La sinergia tra il club e le istituzioni locali ha permesso la realizzazione di un torneo di altissimo livello, capace di coinvolgere e divertire il pubblico presente.

“Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile con il loro impegno questo bellissimo torneo nella nostra Bastia”, ha sottolineato il sindaco. Lo sport è uno strumento che unisce e accomuna, ed è proprio questa dimensione inclusiva che ha reso il Torneo Città di Bastia un’esperienza indimenticabile. La prossima occasione da segnare in agenda è la finale Master del Circuito dell’Olio 2023, che avrà luogo nel prossimo ottobre proprio nella suggestiva cornice della città di Bastia. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e un’opportunità per Bastia di confermare il suo ruolo di protagonista nel panorama tennistico e culinario.