Un fine settimana di eventi imperdibili in Piazza Mazzini

Bastia Umbra si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo nella suggestiva cornice di piazza Mazzini, incastonata nel cuore della città umbra.

Sabato 1 luglio 2023, a partire dalle ore 21.15, gli amanti della musica italiana avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: il Tributo a Zucchero. Sul palco si esibirà l’Abraxas Band, un ensemble di talentuosi musicisti pronti a rendere omaggio al leggendario Zucchero Fornaciari, indiscusso maestro del Blues italiano. Durante il concerto, i presenti potranno gustarsi i brani più celebri del cantautore, da “Senza una donna” a “Partigiano Reggiano“, passando per “Con le mani” e “Overdose“. Alessio Nulli, straordinario interprete noto per la sua partecipazione nel film “La musica del silenzio”, nel quale ha vestito i panni di Zucchero Fornaciari, sarà al microfono, pronto a regalare emozioni senza tempo.

Domenica 2 Luglio 2023, alle ore 21.15, sarà la volta delle Selezioni Ufficiali di Miss Italia. Un evento di prestigio organizzato con cura e professionalità da Patrizia Mirigliani, figura di spicco nel mondo della moda e dell’organizzazione di concorsi di bellezza. La splendida cornice di piazza Mazzini farà da sfondo a una serata all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. Le giovani aspiranti miss avranno l’opportunità di iscriversi gratuitamente al concorso attraverso il sito ufficiale www.missitalia.it. La competizione si preannuncia accesa, poiché le partecipanti si contenderanno il titolo più ambito del panorama nazionale. Il Comune di Bastia Umbra si unisce a Confcommercio Bastia Umbra, FIPE e Impresa e Sviluppo per Bastia per creare un’occasione unica in cui bellezza e talento si fondono in uno spettacolo indimenticabile.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, permettendo a tutti i residenti e ai visitatori di Bastia Umbra di partecipare a questa speciale rassegna estiva. L’appuntamento è quindi fissato per l’1 e 2 luglio 2023, quando piazza Mazzini si anima di musica coinvolgente e della bellezza delle aspiranti miss, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i presenti. Non perdete l’occasione di godervi uno straordinario fine settimana all’insegna dell’intrattenimento di qualità nella splendida città di Bastia Umbra.