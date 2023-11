Umbria Bike and Run Show expo, salute e divertimento per tutti

La prima edizione dell’Umbria Bike and Run Show è stata presentata a Palazzo Donini di Perugia, annunciando un evento atteso nel mondo dello sport e del fitness. La fiera si svolgerà presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 1 al 3 dicembre 2023 e proporrà un’ampia gamma di prodotti, servizi e attività legate al ciclismo, alla corsa, al trekking e al fitness.

L’Umbria Bike and Run Show ospiterà i migliori espositori del settore provenienti da tutta Italia, presentando ogni giorno dalle 9 alle 19 innovazioni e tendenze di settore. L’evento avrà diverse aree espositive, tra cui bike, e-bike, running, trekking, abbigliamento, scarpe, accessori, salute, alimentazione e cicloturismo. Un’area test consentirà ai visitatori di provare direttamente i prodotti esposti.

Questa fiera non sarà solo una vetrina per le ultime tecnologie e prodotti nel mondo dello sport, ma anche un’esperienza interattiva per gli appassionati e per coloro che desiderano avvicinarsi a nuove discipline. Saranno organizzate attività pratiche come prove di prodotti, gare di corsa e mountain bike, sessioni di fitness e molto altro. L’evento coinvolgerà istruttori qualificati ed esperti per guidare i partecipanti nelle diverse discipline.

La Subasio Gravel sarà l’evento principale per i bikers, una gara che li porterà alla conquista del Monte Subasio. Per i runners, ci sarà la gara ‘Correndo verso l’Invernalissima’, con una vista panoramica sulla città di Assisi. L’area fitness offrirà lezioni quotidiane in collaborazione con Anif Eurowellness, Area4 group ed Elisir Fitness Club, insieme a sessioni di indoor cycling e pilates. Per gli amanti del trekking, sono previste escursioni di tre giorni in collaborazione con Bettona 100%.

Un’area dedicata al benessere fisico offrirà massaggi e trattamenti fisioterapici, mentre l’area meeting ospiterà talk e convegni su sport, salute e turismo slow.

L’evento sarà completato da un happy hour serale con dj set, aperitivi e musica per offrire momenti di svago e socializzazione. La partecipazione dell’assessorato regionale alla Sanità e dell’assessorato regionale al Turismo dimostra il sostegno istituzionale all’iniziativa.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha elogiato l’evento come un arricchimento per le manifestazioni regionali, evidenziando l’importanza della promozione di stili di vita sani attraverso l’attività fisica.

Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, ha sottolineato l’importanza dell’Umbria Bike and Run Show come risposta alla crescente curiosità e attenzione nei confronti del ciclismo, della corsa e degli sport outdoor. Ha esortato tutti a partecipare all’Umbriafiere di Bastia Umbra dall’1 al 3 dicembre per vivere questa nuova esperienza.

Chiara e Luca Brustenghi di Umbriacrossing, collaboratori chiave nell’organizzazione dell’evento, hanno espresso la loro soddisfazione nel contribuire a un’iniziativa moderna e originale che promuove uno stile di vita sano attraverso lo sport.

L’Umbria Bike and Run Show rappresenta una novità nel panorama delle fiere del settore, promettendo divertimento, interazione e una nuova prospettiva sulla salute e il fitness.