Vittoria sofferta per il Bastia 1924 contro lo Sporting Terni

Vittoria sofferta – Vittoria sofferta ma importante al Carlo degli Esposti per il Bastia 1924. La partita, diretta dal Sig. Giuseppe Ciorba della sezione di Perugia, prende una brutta piega, quando alla fine del primo tempo, gli ospiti passano in vantaggio con Carletti. Nel secondo tempo, al decimo minuto, ci pensa Corriale a ristabilire la parità e al 24° Rosignoli porta finalmente in vantaggio i biancorossi. Ma non è finita perché il Bastia va ancora in rete con Marco Donati che al 27° del secondo tempo porta a tre le reti dei Bastioli. C’è tempo ancora per una rete dello Sporting Terni che al 30° della seconda frazione di gioco porta a due le reti ospiti ancora con Carletti.

Finisce tre a due e il Bastia continua la difficile corsa per la promozione.