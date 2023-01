Giornata della Memoria 27 gennaio, il programma a Bastia Umbra

Giornata della Memoria – L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, promuove la commemorazione dell’anniversario della “Giornata della Memoria” per l’ anno 2023 con eventi che ripropongono all’attenzione del pubblico la tragicità di episodi legati alla persecuzione e deportazione degli ebrei nel periodo della seconda guerra mondiale, eventi che hanno segnato la nostra storia recente, con la finalità di contribuire a potenziare la sensibilità nei temi della civiltà, dell’umanità e della democrazia in forma intergenerazionale, ma con particolare attenzione all’età evolutiva in ambito scolastico.

La commemorazione di tale evento è da ritenersi opportuna e necessaria anche in considerazione che la Giornata della Memoria è stata istituita formalmente con Legge 20 luglio 2000, n.211; in particolare l’Assessorato alla Cultura ha ritenuto di commemorare la “Giornata della Memoria” proponendo un evento di riflessione in musica e parole realizzato dal Coro Città di Bastia nella giornata del 27 gennaio 2023 e uno spettacolo teatrale presso il Cinema Esperia dal Titolo “L’amore rende liberi” della compagnia Masque programmato per il giorno 02 febbraio 2023, dove è previsto un costo del biglietto di € 10,00, oltre allo svolgimento di attività di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole del territorio, la Biblioteca Comunale, il Settore Sociale e Scolastico ed il mondo associazionistico nella settimana in cui ricade la giornata commemorativa.

In dettaglio, lo spettacolo “L’amore rende liberi”

Genere: Prosa

Durata 65 minuti atto unico

Attori in scena 4 : Aurora Panzolini (Helena) ; Mat Angeletti (Franz) ; Irene Bonaca (Rosa) ; Diego Falchetti (Soldato SS).

Testo e Regia: Matteo Angeletti

Supervisione Artistica: Lorenzo Dionigi – Lucia Dionigi

Se la memoria degli eventi passati resta un valore imprescindibile per ogni nazione e per ogni società, questo valore è ancora più significante quando ci si avvicina al ricordo di eventi tragici che hanno coinvolto l’intero mondo: è il caso del Giorno della Memoria che ricorda le vittime dell’Olocausto. Proprio il 27 Gennaio 1945 l’armata sovietica scoprì in Polonia il campo di concentramento di Auschwitz, rendendo evidente e pubblico lo sconvolgente programma di sterminio dei nazisti.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale intende commemorare questa data proponendo uno spettacolo al Cinema Teatro Esperia, il 2 febbraio 2023, dal titolo “ Liebe Macht Frei “-L’amore rende liberi.

Lo spettacolo, basato su una storia vera, ripercorre il legame tra la prigioniera ebrea Helena e l’ufficiale delle SS Franz, in un susseguirsi di testimonianze reali e di scene vissute nel campo di concentramento di Auschwitz.

NOTA IMPORTANTE: Una delle scene sarà svolta completamente con il buio in sala e sul palco. Gli spettatori saranno invitati a bendarsi con delle apposite mascherine per gli occhi fornite dalla produzione.

Ovviamente non vige l’obbligo di coprirsi gli occhi ma per una miglior resa della scena in questione sarebbe opportuno rispettare questo invito che sarà molto esplicito e chiaro durante la rappresentazione.

La scena che si svolgerà completamente al buio, della durata di 10 minuti, sarà la scena sulla testimonianza di quanto avveniva nei campi di concentramento ai prigionieri e sarà accompagnata da musica ed effetti sonori e rappresenterà un’esperienza sensoriale con esclusione della vista.

Lo spettacolo, pur essendo privo di scene violente, è consigliato, per la tematica trattata, a un pubblico maggiore di 12 anni