Bastia batte Città di Castello in un match ad alta tensione

Terza vittoria stagionale per le umbre nel campionato di Serie C

Bastia batte Città di Castello – Nel posticipo della terza giornata del campionato regionale di Serie C femminile, il Volley Academy Bastia ha superato con determinazione la Pallavolo Città di Castello per 3-1, al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni, disputata al palazzetto di Cannara. I parziali (31-29, 25-20, 20-25, 25-23) raccontano una gara intensa, dove ogni punto è stato conteso con grinta e cuore.

Il primo set ha visto le ospiti partire forte, ma Bastia ha saputo reagire con carattere, recuperando lo svantaggio e imponendosi ai vantaggi. Nel secondo parziale, le biancocelesti hanno preso il comando fin dalle prime battute, mantenendo il controllo fino alla fine. Il terzo set ha riportato equilibrio: Città di Castello ha trovato soluzioni efficaci e ha accorciato le distanze, riaprendo il match.

Nel quarto e decisivo parziale, Bastia ha costruito un vantaggio iniziale, ma le avversarie hanno risposto con orgoglio, raggiungendo il 20 pari. Nel momento cruciale, le padrone di casa hanno mostrato maggiore lucidità e freddezza, chiudendo il match tra gli applausi del pubblico.

Prestazione corale per le ragazze di coach Fiorella Di Leone, con Mazzasette (20 punti) e Montacci (19) sugli scudi, ben supportate da Mussini (11), Sabatini (10), Alessandretti (7), Roscini (3), Pici (libero), Borgnini, Montecucco. Non entrate: Fiorucci, Boschetti Formica (libero 2). Le statistiche di squadra parlano di 13 battute vincenti, 11 muri e 11 attacchi punto.

Formazione Volley Academy Bastia: Mazzasette, Montacci, Mussini, Sabatini, Alessandretti, Roscini, Pici (L1), Borgnini, Montecucco. NE: Fiorucci, Boschetti Formica (L2). All. Fiorella Di Leone.

Formazione Pallavolo Città di Castello: Non comunicata ufficialmente.

Il successo consolida la posizione del Bastia nelle zone alte della classifica, confermando il buon momento della squadra e l’efficacia del lavoro tecnico e tattico. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha vissuto una serata di grande pallavolo, premiata da una vittoria meritata.

Parole chiave: Volley Academy Bastia, Serie C, pallavolo femminile, Città di Castello, vittoria, terza giornata, Fiorella Di Leone, Cannara.