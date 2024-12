Bastia sfida la Pietralunghese alla ricerca della vittoria

Domenica 15 dicembre 2024, il Bastia calcio scende in campo per affrontare la Pietralunghese nel prossimo incontro del campionato di calcio. La partita, in programma alle ore 14:30 al Carlo Degli Esposti, arriva dopo una settimana particolarmente movimentata per la squadra di casa. Il club ha infatti recentemente esonerato il tecnico Alessandria, per poi presentare il nuovo allenatore, Paolo Cotroneo, che cercherà di risollevare le sorti della squadra.

La Pietralunghese, guidata dal vulcanico presidente Giuliano Martinelli, noto per il suo impegno nel settore del tartufo, arriva al match con 21 punti, occupando una posizione tranquilla nella parte centrale della classifica. Attualmente, i biancorossi del Bastia sono distanziati di tre punti dalla squadra ospite, un dato che rende la partita cruciale per entrambe le compagini.

Il precedente confronto tra le due formazioni risale al 5 maggio 2024, quando si disputarono la finale di Coppa Umbra a Pietralunga. In quell’occasione, il Bastia riuscì a conquistare il trofeo, imponendosi sui padroni di casa. La sfida di domenica avrà un’importanza strategica per il futuro di entrambe le squadre, con il Bastia che punta a recuperare terreno in classifica e la Pietralunghese determinata a mantenere la propria posizione.

A dirigere l’incontro sarà il signor Walid Kandli, della sezione di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Simone Servili e Mattia Rota, entrambi della sezione di Terni. Gli arbitri saranno chiamati a una gestione equilibrata della partita, visto l’alto tasso di competizione tra le due squadre, entrambe desiderose di ottenere i tre punti.

Il tecnico Paolo Cotroneo ha dichiarato di avere fiducia nei propri giocatori e in una possibile reazione positiva della squadra dopo il cambio di allenatore. La sua missione sarà quella di infondere nuova energia al gruppo e cercare di far dimenticare i momenti difficili che hanno caratterizzato le ultime settimane. La presenza di Giuliano Martinelli, presidente della Pietralunghese, aggiunge ulteriore carica alla sfida, poiché la sua figura carismatica ha sempre avuto un impatto motivante sul suo team.

Con l’incontro di domenica, il Bastia cercherà di invertire il trend negativo e tornare alla vittoria, mentre la Pietralunghese proverà a difendere il suo vantaggio in classifica, mantenendo vive le proprie ambizioni stagionali.