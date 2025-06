Bastia Umbra si trasforma nel parco giochi dell’estate

Dal 26 giugno eventi per bambini in tutta la città

Con l’edizione 2025 di Bastia Aria d’Estate, la città umbra si prepara a offrire un ricco calendario di appuntamenti pensati per i più piccoli, trasformando strade, giardini e piazze in spazi dedicati al gioco e alla creatività. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con associazioni e comitati territoriali, prenderà il via il 26 giugno e proseguirà per tutto luglio con eventi serali a ingresso libero.

Ad aprire il programma sarà il quartiere di S. Bartolo, dove, grazie alla collaborazione tra il Centro Sociale e l’associazione locale “Sei de la Bastiola… Sì!”, si potrà riscoprire il fascino dei giochi tradizionali curati da Ideattivamente. L’evento si terrà alle 21.30.

Il 4, 5 e 6 luglio Piazza del Mercato e via Veneto ospiteranno il Villaggio Luna Park, con attrazioni gonfiabili, street food, musica, spettacoli di clowneria e animazione continua. La sera del 5 luglio, in occasione della Notte Bianca, andrà in scena “Il Carosello dei sorrisi”, spettacolo di gag, canzoni e giochi a cura di Teatro Spazio.

Il 10 luglio a Ospedalicchio sarà la volta del teatro per l’infanzia con Carolina e il viaggio magico del sapere, organizzato dal circolo culturale e dalla biblioteca locale. Il 14 luglio a San Lorenzo tornano i giochi di società, mentre il 17 luglio, nei giardini tra via Sofia e via Madrid, l’associazione Cipresso 2.0 proporrà un incontro con il mondo della robotica, seguito dallo spettacolo del Mago Leander.

Il 21 luglio nel quartiere XXV Aprile i bambini potranno cimentarsi con un laboratorio di penna 3D, mentre il 24 luglio il Centro Storico ospiterà Magie e Tesori tra le Antiche Vie, evento che unirà teatro e caccia al tesoro in una serata tra fiabe e storia. In scena, lo spettacolo La strega Pietragalla e le favole di Esopo.

A chiudere la rassegna, il 31 luglio a Costano, lo spettacolo teatrale Valentina la pupazza che voleva vivere animerà i giardini della Casa Parrocchiale.

Il progetto punta a coinvolgere l’intero territorio comunale, offrendo momenti di svago e cultura per le famiglie e promuovendo il protagonismo delle realtà associative locali.