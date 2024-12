Conclusa la raccolta di giocattoli a Bastia Umbra

Conclusa la raccolta – Si è conclusa con successo l’iniziativa di raccolta solidale di giocattoli promossa dalla Casa del Giocattolo e dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Bastia Umbra. L’obiettivo era quello di raccogliere donazioni destinate ai bambini e alle bambine di famiglie in difficoltà del comune. Grazie alla collaborazione tra enti locali e cittadini, i regali raccolti verranno distribuiti nei prossimi giorni a coloro che vivono un periodo di difficoltà economica.

L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di numerosi residenti di Bastia Umbra, rientra tra le attività promosse da Assogiocattoli, l’associazione nazionale che ogni anno organizza eventi simili in tutta Italia. Il progetto si inserisce perfettamente nello spirito del Natale, offrendo una mano concreta a chi, purtroppo, non ha la possibilità di acquistare i regali per i propri figli. “Giocattolo Sospeso” è un gesto simbolico che permette di vivere il Natale come un momento di solidarietà e condivisione, unendo la comunità in un comune sentire di affetto verso le famiglie meno fortunate.

Il Comune di Bastia Umbra, nell’assumere il ruolo di punto di riferimento per la distribuzione dei regali, ha ribadito l’importanza di iniziative come questa, che testimoniano l’attenzione e la cura che l’Amministrazione rivolge alle esigenze sociali ed economiche di un territorio in costante evoluzione. “L’affetto e la solidarietà sono il più grande regalo che possiamo fare in questo Natale”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale locale e rendere il Natale un momento di gioia anche per chi vive difficoltà.

A tal proposito, il ruolo della Casa del Giocattolo, che ha curato la logistica e la gestione della raccolta, è stato fondamentale per il successo della raccolta. Grazie alla disponibilità e all’impegno di tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, è stato possibile realizzare un progetto che va oltre la semplice donazione di beni materiali. Infatti, il valore di questa raccolta sta nel messaggio di inclusione e di cura della comunità, un aspetto che non va mai dimenticato, soprattutto in un periodo come quello delle festività natalizie.

Le famiglie destinatarie della distribuzione dei giocattoli sono state selezionate sulla base di necessità segnalate dai servizi sociali del Comune, che hanno collaborato con l’Amministrazione per garantire che i regali arrivassero a chi ne aveva davvero bisogno. La distribuzione sarà effettuata nei prossimi giorni, con l’obiettivo di permettere ai bambini di ricevere il proprio dono sotto l’albero durante le festività, contribuendo così a far sentire loro la magia del Natale, nonostante le difficoltà.

Il progetto ha avuto anche un impatto positivo sul senso di comunità, dimostrando che con un piccolo gesto si può fare una grande differenza nella vita di chi ha meno. La partecipazione alla raccolta è stata alta, segno che la solidarietà resta un valore centrale per i cittadini di Bastia Umbra. L’Amministrazione comunale ha ringraziato sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a questa causa, evidenziando come queste iniziative siano fondamentali per mantenere vivi i legami sociali e per costruire una comunità più unita e solidale.

Il gesto di donare un giocattolo sospeso non è solo un atto di generosità, ma anche una dichiarazione di speranza per il futuro, un segno che, anche nei momenti difficili, l’amore e la vicinanza tra le persone possono fare la differenza. Il Natale, così, non è solo una festa commerciale, ma un’occasione per tornare alle radici di ciò che davvero conta: la comunità, la cura reciproca, e il sostegno nei momenti di bisogno.

Il Comune di Bastia Umbra ha ribadito il proprio impegno nel rispondere alle necessità di tutti i cittadini, mettendo in atto politiche di supporto che si adattano a un panorama sociale in continua evoluzione. Il progetto del Giocattolo Sospeso è solo uno degli esempi di come l’Amministrazione sia pronta a lavorare per garantire il benessere di tutti, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili.

Concludendo, il Comune di Bastia Umbra esprime ancora una volta il proprio ringraziamento alla Casa del Giocattolo, per aver permesso la realizzazione di questa bellissima iniziativa, e a tutte le persone che hanno dato il loro contributo in questi giorni. Un piccolo gesto che ha avuto un grande impatto e che ha reso il Natale di tante famiglie un po’ più sereno.