Derby Eccellenza, Bastia affronta la corazzata Angelana

Il Sindaco Pecci: “Forza Bastia” per la sfida decisiva

Derby Eccellenza – Grande attesa per il derby tra Bastia 1924 e Angelana 1930, che si disputerà domenica alle 15:00 presso lo stadio Carlo Degli Esposti. I giallorossi dell’Angelana, attualmente secondi in classifica con un distacco di soli due punti dalla capolista Sansepolcro, sono i favoriti dell’incontro. L’obiettivo della squadra di Angelana è conquistare l’intera posta in palio per continuare la loro marcia verso la promozione in Serie D.

Dall’altra parte, il Bastia 1924 cerca con urgenza una vittoria, che manca dal 26 gennaio scorso. Nelle ultime due partite, i biancorossi non sono riusciti a ottenere alcun punto, trovandosi ora in una posizione di classifica che desta preoccupazione. La squadra di Bastia è determinata a riscattarsi e a tornare al successo, per migliorare la propria situazione e mantenere vive le speranze di salvezza.

Il match sarà diretto dall’arbitro Leonardo Burgassi della sezione AIA di Firenze, con gli assistenti Arban Krriku e Federico Baroni, entrambi della sezione AIA di Foligno. Un trio di arbitri che garantirà la regolarità e la correttezza di un incontro ad alta intensità.

Il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha espresso il suo sostegno alla squadra cittadina, augurando loro una vittoria importante. Pecci ha inoltre lanciato un appello ai tifosi, invitandoli a utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’auto per raggiungere lo stadio, dato che la concomitanza con la fiera Agriumbria potrebbe causare affollamento nei parcheggi dello stadio.

Il derby tra Bastia 1924 e Angelana 1930 promette di essere una partita cruciale per entrambe le squadre, con i giallorossi pronti a dare battaglia per mantenere la vetta e i biancorossi determinati a risollevarsi e a lottare per una salvezza che sembra sempre più complicata.