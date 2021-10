Expo Elettronica a Umbria Fiere, modellismo e fotografia, sabato 6 e domenica 7 novembre

Finalmente, dopo il lungo periodo di assenza imposto dalla pandemia, Expo Elettronica ritorna a fare tappa a Umbria Fiere, sabato 6 e domenica 7 novembre 2021. Una ripartenza in grande stile per un multievento che intreccia tecnologia ed hobby tradizionalmente maschili, ma sempre più praticati anche dal ‘gentil sesso’.

Expo Elettronica è infatti un punto d’incontro per chi vuole coniugare l’elettronica di consumo con prodotti economici ma senza i rischi dello shopping online. Spazio perciò a tutto quello che ha a che fare con il ‘digitale’: personal computer, laptop, periferiche, console per videogiochi, telefoni, lettori audio e video, monitor, videocamere, prodotti per l’illuminazione, stampanti, calcolatrici, piccoli elettrodomestici e gadget.

Fra i prodotti più gettonati del momento: i decoder che, con pochi euro, permettono alle ‘vecchie’ televisioni di adeguarsi ai nuovi standard del digitale terrestre; smartwatch e fitness band per monitorare la salute e l’attività sportiva; i dumbphone, telefoni cellulari basici per disintossicarsi dall’ansia da notifiche e social-dipendenza.

Expo Elettronica è anche una miniera di componenti, minuteria, pezzi di ricambio per la riparazione dei device elettronici, una delle best practise del ‘principio’ ripara, riusa, ricicla, ben noto al pubblico di Expo Elettronica.

Completa l’offerta il settore entertainment con videogiochi e DVD nuovi e vintage, e per i nostalgici dell’era analogica il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus.

Accanto a Expo Elettronica ritorna Bastia Model Expo, un appuntamento nato nel 2019 e dedicato al mondo del modellismo. Oltre a fare acquisti, grazie alla presenza di operatori specializzati, Bastia Model Expo è l’unico momento d’incontro tra espositori, associazioni e pubblico di appassionati di modellismo statico e dinamico per il Centro Italia. Spazio infine a Fotomercato, la più importante mostra scambio itinerante di apparecchi e accessori di antiquariato, modernariato e digitale fotografico.

Naturalmente, in ottemperanza al regolamento per gli spettacoli e gli eventi in spazi chiusi, per l’ingresso è obbligatorio essere in possesso del Green Pass in corso di validità e indossare la mascherina.

Expo Elettronica, Bastia Model Expo e Fotomercato saranno l’occasione per immergersi per qualche ora in un mondo ricco di sorprese per divertirsi insieme; un multievento con un unico biglietto d’ingresso a soli 5 euro per chi acquista online con DIY Ticket o tramite i punti Mooney Sisal Pay e valido per tutti i settori!

In breve:

Expo Elettronica | Bastia Model Expo | Fotomercato

Umbria Fiere | Bastia Umbra (PG) Sabato 6 e domenica 7 novembre 2021, ore 9-18,30

biglietto: Online circuito DIY Ticket € 5,00 – Alla cassa € 8,00 | PARCHEGGIO AUTO GRATUITO

