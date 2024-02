Fatti di cronaca legati alla violenza sui minori

La violenza nei confronti di bambine, bambini e adolescenti è un fenomeno doloroso, una delle più grosse vergogne dell’essere umano. Per contrastare l’abuso in ogni sua forma un primo passo importante è che gli adulti, che hanno l’incarico di proteggere i bambini, genitori, insegnanti, professionisti della cura, organizzino dei sistemi di prevenzione e tutela. L’esistenza di una comunità forte in grado di offrire servizi capaci di promuovere attività di sensibilizzazione e supporto alle famiglie è fondamentale.

di Daniela Brunelli, Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche

Una rete sociale forte, unita, che ponga attenzione alla condizione dei minori. Per questa ragione da anni si lavora in collaborazione con le scuole e con le agenzie educative per promuovere sistemi di tutela e aiuto anche nelle comunità sportive, promuovendo attività di sostegno attraverso laboratori di formazione sulla genitorialità positiva e consapevole.

L’anno scorso abbiamo realizzato incontri anche all’interno degli asili nido comunali mentre quest’anno sono stati promossi nelle scuole primarie del territorio. Partiamo dal principio che un modo per lavorare sulla prevenzione vuol dire sostenere chi si prende cura dei bambini, delle bambine, degli adolescenti per condividere modalità educative e di cura improntate al rispetto e alla non violenza.

Azioni incisive, complesse e concrete, ricordiamo che i servizi attivi del Settore Politiche Sociali come il Punto d’Ascolto Antiviolenza di Bastia Umbra, sono porte aperte per allontanare dalla solitudine che ogni tipo di violenza crea, sono una mano tesa per i giovani, per le famiglie, per prevenire ed aiutare ogni forma di disagio. I rapporti di collaborazione con gli istituti scolastici del territorio forniscono un significativo elemento di informazione e formazioni con l’attivazione di percorsi e laboratori tematici. Fare rete è proprio questo, vivere in una comunità dove i servizi sono aiuto e ascolto, gli assistenti sociali, i professionisti, le professioniste, i volontari, le volontarie sono al servizio della collettività, di chi è più debole e fragile.

Con i Patti educativi di comunità il Comune di Bastia Umbra sensibile alle dinamiche educative e alla valorizzazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha promosso una collaborazione, con la rete territoriale per dare voce a tutti i bambini e le bambine, agli adolescenti, nessuno escluso. Un atto di responsabilità, di cittadinanza attiva verso i giovani, le famiglie e tutto il territorio.

La costituzione del Tavolo Comunale Pari opportunità contribuisce a promuovere azioni sostenibili contro la violenza di genere e a incrementare buone pratiche di comportamento sociale e relazionale. E’ un atto di civiltà e cultura creare servizi, lottare contro il mostro del sopruso e della violenza in ogni sua forma per garantire un futuro sereno alle nuove generazioni.

I recapiti:

Punto d’Ascolto antiviolenza Tel 327 684 6430 per fissare un colloquio

Bastia Umbra – venerdì dalle 16.30 alle 18.30 in via Cesare Battisti, 16

Tel 331.6529215 | WhatsApp 327.6846430

Chiamate di Emergenza H 24 numero Nazionale antiviolenza 1522

Settore servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra, tel. 075.8018220- 331.287286