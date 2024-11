Flash mob a Bastia Umbra per i 25 anni di Nati per Leggere

Flash mob – Un evento significativo si è tenuto ieri mattina in Piazza Mazzini a Bastia Umbra, dove la comunità si è riunita per celebrare il venticinquesimo anniversario di Nati per Leggere. L’iniziativa ha visto la partecipazione di bambini, genitori, nonni e volontari, uniti nel promuovere l’importanza della lettura condivisa come strumento di crescita e relazione.

Nati per Leggere, nato ad Assisi e diffuso in tutta Italia, è un programma che coinvolge l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. In 25 anni, ha creato una rete di pediatri, educatori e bibliotecari, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’importanza di leggere insieme ai bambini sin dalla prima infanzia.

Lettura e benessere dei più piccoli

La lettura ad alta voce è considerata un diritto fondamentale per ogni bambino e bambina, nonché un potente mezzo per prevenire disuguaglianze socio-culturali. Studi neuroscientifici confermano che leggere con continuità favorisce lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo, proteggendo i più piccoli dalla povertà educativa.

Durante il flash mob, storie e immagini si sono intrecciate per sottolineare il valore della voce come strumento di relazione. L’evento ha rappresentato un momento di connessione tra generazioni, ribadendo il ruolo centrale della lettura nella costruzione di legami familiari e comunitari.

La biblioteca comunale e l’impegno costante

La Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento. Negli anni, ha portato avanti numerose attività legate al progetto Nati per Leggere, confermando l’importanza delle biblioteche come luoghi di cultura e inclusione sociale.

L’appuntamento di ieri ha permesso ai partecipanti di vivere la lettura come un’esperienza condivisa, mettendo al centro il benessere dei bambini. “Leggere insieme non è solo piacevole, ma essenziale per la crescita dei più piccoli”, ha dichiarato uno dei volontari presenti.

Obiettivo: sensibilizzazione e partecipazione

Il flash mob di Bastia Umbra si inserisce in una serie di eventi nazionali per celebrare i 25 anni di Nati per Leggere. Il programma punta a coinvolgere sempre più famiglie, promuovendo la consapevolezza che la lettura precoce rappresenta un bene collettivo.