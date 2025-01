Giornata della Memoria: Bastia Ricorda le Vittime dell’Olocausto

Giornata della Memoria – Il 27 gennaio di ogni anno è una data che segna un momento cruciale per la riflessione collettiva: la Giornata della Memoria. Quest’anno, il Comune di Bastia si impegna a promuovere una serie di eventi significativi, non solo per commemorare le vittime delle atrocità perpetrate dal nazifascismo, ma anche per richiamare l’attenzione sull’importanza di mantenere vivo il ricordo di tali eventi nella nostra società contemporanea. La memoria non è un semplice atto di nostalgia, ma un imperativo morale che ci obbliga a riconoscere il dolore del passato e a fare in modo che simili orrori non possano mai ripetersi.

Dal 20 al 27 gennaio, Bastia si trasforma in un palcoscenico di eventi dedicati a questo tema, offrendo ai cittadini e, in particolare, agli studenti, l’opportunità di riflettere su quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Le iniziative comprendono letture, concerti, e dibattiti, tutti volti a educare le nuove generazioni sui valori di pace e rispetto reciproco. È un invito a guardare al passato con occhi critici e a impegnarsi attivamente nel riconoscere e combattere ogni forma di intolleranza.

In particolare, il primo evento in programma, dal 20 al 27 gennaio presso la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, è intitolato “Leggere la Shoah”. Questa attività è rivolta alle scuole e si propone di avvicinare i giovani alla comprensione delle atrocità del passato attraverso la lettura di testi significativi. La letteratura diventa quindi un mezzo per stimolare la riflessione e il dialogo, essenziale per costruire una coscienza collettiva che rifiuti l’odio e l’indifferenza.

A seguire, il 24 gennaio, si svolgerà “Semi di speranza: Voci della Shoah dal territorio”, un evento che avrà luogo nella Chiesa di Santa Croce. Questa iniziativa coinvolgerà anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un modo per far sì che i giovani non solo ascoltino, ma diventino protagonisti attivi della commemorazione. Le storie di chi ha vissuto l’Olocausto saranno narrate, contribuendo a far emergere la necessità di un impegno costante per la memoria storica.

Il culmine delle celebrazioni si avrà il 27 gennaio alle 20:30, quando la Chiesa di Santa Croce ospiterà il concerto “Storie e canti dai campi”. Questo evento, organizzato dal Coro femminile Aurora in collaborazione con l’Associazione Corale Città di Bastia e la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, sarà un momento toccante di riflessione attraverso la musica. Le melodie scelte non solo onoreranno la memoria delle vittime, ma serviranno anche a trasmettere un messaggio di speranza, unità e pace.

Queste iniziative rappresentano un’opportunità importante per la comunità di Bastia di unirsi in un momento di riflessione e apprendimento. La Giornata della Memoria non è solo una commemorazione, ma un forte richiamo alla responsabilità individuale e collettiva. È un invito a educare le nuove generazioni sulla necessità di combattere l’odio e l’intolleranza in tutte le loro forme.

In un’epoca in cui il dialogo spesso è offuscato da divisioni e conflitti, eventi come quelli proposti dal Comune di Bastia sono fondamentali per consolidare una cultura del rispetto e della pace. Mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto significa anche lavorare attivamente per un futuro in cui simili atrocità non possano mai trovare posto. La Giornata della Memoria, dunque, si configura come un potente strumento di educazione e consapevolezza, indispensabile per costruire un mondo migliore.