Corsi gratuiti a Bastia Umbra per l’innovazione professionale

Corsi gratuiti a Bastia Umbra – A Bastia Umbra si svolgeranno tre corsi gratuiti, finanziati da enti bilaterali, dedicati a professionisti e imprenditori che desiderano aggiornare le proprie competenze e rimanere al passo con le ultime tendenze. Gli eventi si terranno presso la sede di Confcommercio in Piazza Moncada 1. I corsi copriranno temi attuali, fornendo tecniche e strumenti pratici per migliorare l’efficacia delle attività lavorative.

Il primo corso, intitolato “Canva Base”, si terrà il 10 marzo 2025, dalle 9:00 alle 13:00. Questo laboratorio di quattro ore è concepito come un’introduzione all’uso di Canva, un potente strumento di design grafico. I partecipanti apprenderanno come creare grafiche per social media, volantini e brochure, seguendo un percorso pratico che utilizza modelli predefiniti e strumenti intuitivi. Destinato a chi è alle prime armi, il corso richiede l’uso di un computer e le iscrizioni sono aperte fino al 2 marzo 2025.

Il secondo corso, “L’ABC del Neuromarketing”, si svolgerà il 7 e 9 aprile 2025, sempre dalle 9:00 alle 13:00. Questo percorso di otto ore offre una panoramica delle neuroscienze applicate al marketing, esplorando come comprendere il comportamento dei clienti. Tra i temi trattati ci sono il funzionamento del cervello, le emozioni, i bias cognitivi e le tecniche di neuromarketing, con esempi pratici provenienti da vari settori. Le iscrizioni per questo corso si chiudono il 30 marzo 2025.

Infine, il corso “L’Intelligenza Artificiale per il tuo Business” si articolerà in tre incontri il 12, 19 e 26 maggio 2025, dalle 9:00 alle 13:00. In dodici ore di formazione, i partecipanti esploreranno l’AI generativa attraverso strumenti come ChatGPT e Gemini. Il corso è progettato per offrire sia aspetti teorici che pratici, fornendo competenze nella creazione di contenuti strategici e nella gestione delle campagne sui social network. Per partecipare, è necessario avere accesso a un account di posta elettronica. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 maggio 2025.

Questi corsi rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera investire nel proprio sviluppo professionale e adottare strumenti innovativi per il proprio business.