Intitolata a Marcella Bravetti aula della Camera del lavoro

Cerimonia di inaugurazione il 5 aprile a Bastia Umbra

Intitolata a Marcella Bravetti – Sabato 5 aprile alle 10, presso la Camera del lavoro di Bastia Umbra, avrà luogo la cerimonia di intitolazione dell’aula didattica formativa a Marcella Bravetti, figura storica del sindacalismo e del movimento femminista nella provincia di Perugia. Marcella Bravetti, nota per il suo impegno come operaia e sindacalista, è stata una delle protagoniste delle significative battaglie sindacali emerse durante l’autunno caldo, un periodo cruciale nella storia del lavoro in Italia.

L’evento, organizzato da Cgil e Spi di Perugia, con la collaborazione del Coordinamento donne Lega Spi Assisi Bastia Bettona Cannara Valfabbrica, vedrà la partecipazione di Patrizia Bravetti, nipote della sindacalista. Tra gli intervenuti spiccano nomi di rilievo come Teresa Spoletini, segretaria della Lega Spi Cgil Assisi Bastia, Rossella Casciarri, coordinatrice provinciale Donne Spi-Cgil Perugia, Amedeo Zupi, storico dello Spi-Cgil, e Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia.

Nel corso della cerimonia, Cgil e Spi intendono celebrare non solo la figura di Marcella Bravetti, ma anche il contributo di tutte le donne che, come lei, hanno lottato per i diritti sociali e la liberazione femminile. “Le esperienze di Marcella e delle sue compagne sono state fondamentali per le lotte sindacali, dalla difesa dei diritti lavorativi fino alla conquista di maggiore equità sociale”, hanno dichiarato i rappresentanti sindacali.

Fabrizio Fratini, segretario generale dello Spi Cgil di Perugia, ha condiviso un ricordo personale di Marcella, sottolineando la sua straordinaria capacità di mobilitare e coinvolgere le persone nella lotta per il bene comune. “La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono un esempio per le generazioni future”, ha aggiunto Fratini.

La scelta di intitolare l’aula a Marcella Bravetti rappresenta un riconoscimento al suo operato e al suo impegno costante per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei cittadini. Attraverso la commemorazione di figure storiche come Marcella, il sindacato intende ispirare una nuova generazione di attivisti e attiviste, continuando a promuovere i valori di solidarietà e giustizia sociale.

La cerimonia non solo servirà a onorare la memoria di Bravetti, ma anche a rinnovare l’impegno del sindacato nella lotta per i diritti dei lavoratori, in un momento storico in cui tali battaglie risultano più attuali che mai. Le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali invitano la comunità a partecipare a questo importante evento, per ricordare e celebrare una donna che ha segnato profondamente la storia del sindacalismo in Umbria.

Marcella Bravetti, attraverso il suo operato, ha contribuito a costruire un tessuto sociale più giusto e inclusivo, lasciando un’eredità che continua a ispirare. La sua figura rappresenta un faro di speranza e determinazione per coloro che continuano a lottare per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’aula della Camera del lavoro, ora intitolata a Marcella, sarà un luogo di formazione e apprendimento, in cui le nuove generazioni potranno approfondire le tematiche sindacali e i diritti sociali, mantenendo viva la memoria della lotta per la giustizia e l’uguaglianza. Gli organizzatori sperano che questo gesto simbolico possa stimolare un dibattito più ampio sulle sfide attuali del mondo del lavoro e sull’importanza del coinvolgimento attivo nella difesa dei diritti.

L’intitolazione è quindi un invito a proseguire sulla strada tracciata da Marcella Bravetti, rafforzando il legame tra passato e presente nella lotta per i diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori. La cerimonia rappresenta un’opportunità per celebrare il coraggio e la dedizione di chi ha lottato per un mondo migliore, continuando a guardare al futuro con speranza e determinazione.