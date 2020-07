La nuova pagina Facebook delle Farmacie Comunali 1 e 2 di Bastia Umbra

Le Farmacie Comunali di Bastia Umbra 1 e 2 di Bastia Umbra, rispettivamente situate in Via Firenze e Piazza XXV Aprile, con la volontà di essere al passo con i tempi sono operative anche sul social FB con la nuova pagina Farmacia Comunale 1 e 2 Bastia Umbra.

Il mezzo social è un veicolo in più dove comunicare all’utenza i servizi offerti e le attività straordinarie realizzate dalle Farmacie come quella, recente, che ha visto il personale delle Farmacie impegnato a dare informazioni e a offrire servizi con uno stand nella Fiera d’estate, nella centrale Piazza Mazzini. L’invito che arriva dalle farmacie comunali e dalla nuova responsabile D.ssa Roberta Gabrielli è quello di visitare la pagina FB Farmacia Comunale 1 e 2 Bastia Umbra e mettere il like per ricevere gli aggiornamenti sulle attività proposte e le novità.