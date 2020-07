Luisa Fatigoni è Consigliere Comunale, prende il posto di Erigo Pecci

da Luisa Fatigoni – Consigliere Comunale Partito Democratico



“Lo scorso 29 giugno ho preso parte all’organo rappresentativo più importante della nostra città e sono stata chiamata a ricoprire il ruolo di Consigliere comunale dopo poco più di un anno dall’insediamento della nuova Giunta. Con orgoglio ho accettato questo nuovo ed importante incarico. Questo privilegio, non lo nascondo, da un lato mi emoziona profondamente, dall’altro mi rende consapevole della grandissima responsabilità che questa carica comporta: rappresentare i cittadini e servire la nostra città.

Il Consiglio comunale è il luogo del confronto sui problemi della città, della dialettica, delle idee e delle proposte, ed è proprio in nome di questo compito a cui siamo chiamati che il mio alto proposito è quello di poter quotidianamente esercitare due elementi: l’ascolto e il confronto, che in una parola rappresentano il dialogo.

Un dialogo onesto e costruttivo. Con umiltà, spero sinceramente di essere un valido sostegno per tutte le componenti del Consiglio, pur sedendo tra le fila della Minoranza, la cui delicatissima funzione è quella di mantenere un prezioso equilibrio per garantire un controllo vigile e preparato sulle attività svolte dalla Maggioranza.

Maggioranza con cui sono certa di poter instaurare delle collaborazioni in progetti condivisi e per la quale mi auguro di essere uno stimolo per promuovere la comprensione e la condivisione di nuove idee. Sono convinta che in politica esistono avversari, ma non devono esistere nemici, e da questo presupposto mi impegno a servire il nostro vivere civile e democratico, con i tre strumenti che porto sempre con me: la dedizione, lo studio e il rispetto.

Assumo questo importante e, per me, entusiasmante impegno, invitando tutti i cittadini a sostenermi e nel contempo a giudicarmi non dall’appartenenza politica, ma dalla capacità di operare per il bene comune. Ringrazio profondamente Erigo Pecci, collega dimissionario che sono sicura rappresenterà per me una guida sicura durante questa esperienza, e Ramona Furiani, da sempre ottima compagna di viaggio.

Abbraccio tutto il Direttivo e la Segreteria del Partito Democratico di Bastia Umbra, un gruppo di donne e uomini straordinari con cui condivido profondi ideali e valori di impegno civico. Infine, non meno importanti, ringrazio tutte le numerose persone che mi hanno sostenuta e credono fortemente nelle mie capacità. Ancora di cuore, grazie e #avantinsieme!”