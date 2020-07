Ente Palio, concorso realizzazione stendardo rimandato al prossimo anno

L’Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra, in considerazione delle difficoltà e criticità create dall’emergenza in atto, che hanno portato alla sofferta decisione di annullare l’edizione 2020, comunica che il Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello “STENDARDO DEL PALIO” della 58°edizione viene sospeso e rimandato al prossimo anno. Tuttavia, i bozzetti giunti alla Segreteria saranno conservati nei propri plichi chiusi e ammessi di diritto nel successivo concorso per l’anno 2021.