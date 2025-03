Lollobrigida a Agriumbria: consumi di carne in cambiamento

Cala la domanda di carne, cresce l’attenzione sulla qualità

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sarà presente all’inaugurazione di Agriumbria, evento dedicato all’agricoltura, alla zootecnia e all’alimentazione, in programma dal 28 al 30 marzo 2025 presso il centro fieristico Umbriafiere. La cerimonia inaugurale è fissata per le 12:00 di venerdì 28 marzo, con la partecipazione di Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria, Erigo Pecci, Sindaco di Bastia Umbra, e Stefano Ansideri, Presidente di Umbriafiere Spa. L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 9:00.

Durante la fiera verrà conferito il Premio Antonio Ricci nella categoria informazione e divulgazione a Nicola Prudente, noto come “Tinto”, conduttore di Linea Verde e Camper su Rai 1. Alla cerimonia parteciperà anche uno studente della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia. Il riconoscimento, giunto alla sesta edizione, è dedicato alla memoria del giornalista Antonio Ricci, scomparso nel 2016, esperto del settore agricolo e collaboratore storico di Agriumbria.

Andamento dei consumi di carne

L’Osservatorio Agriumbria presenterà un’analisi sui consumi di carne in Italia, evidenziando una riduzione delle quantità consumate e una maggiore attenzione alla qualità. Il 23% degli italiani si dichiara flexitariano, riducendo il consumo di carne senza eliminarlo. Le principali motivazioni sono legate alla salute (47%), all’impatto ambientale (33%) e ai costi (20%), con un aumento del prezzo della carne bovina del 18% negli ultimi due anni.

Nel 2024, il consumo medio annuo di carne pro capite è stato di 79 kg, stabile rispetto al 2023 (78 kg) ma in calo del 12% rispetto al 2010. La richiesta si concentra sulle carni bianche, aumentate del 4% dal 2022, con un consumo annuo di 34 kg pro capite. Le carni suine e bovine registrano invece un calo rispettivamente del 2% e dell’8% tra il 2019 e il 2023. Il consumo varia anche geograficamente: nel Nord-Ovest si attesta su 85 kg annui pro capite, mentre nel Sud e nelle Isole scende a 68 kg, con una preferenza per gli insaccati. Nelle città si registra un calo del 15% rispetto alle zone rurali, influenzato soprattutto dalle scelte alimentari dei giovani sotto i 35 anni.

Il mercato delle alternative vegetali continua a espandersi, raggiungendo un valore di 490 milioni di euro, con una crescita del 37% tra il 2022 e il 2023. Gli investimenti in ricerca sulle proteine alternative sono aumentati del 200% tra il 2023 e il 2024, con una previsione di ulteriore calo del 10-15% del consumo di carne rossa entro il 2030.

Programma dell’inaugurazione

Diversi eventi sono previsti per la giornata inaugurale di Agriumbria. Alle 9:00, nella Sala Europa, si terrà il convegno “Il geometra nel contesto rurale”, organizzato dal Collegio dei Geometri delle province di Perugia e Terni. Alle 10:00, nella Sala Maschiella, Confagricoltura Umbria ospiterà il dibattito “Agricoltura: impresa, lavoro, legalità”.

Sempre alle 10:00, in Sala A, verrà presentato il progetto “One Health & One Welfare” sul futuro della zootecnia, promosso da Livet. In parallelo, nella Sala Riunioni Palazzina 1, Copagri affronterà il tema “Giovani, lavoro e agricoltura” con testimonianze di imprenditori del settore.

Nel pomeriggio, alle 14:00, la Sala Riunioni Palazzina 1 ospiterà il seminario “Nutrizione e gestione” a cura di UVL. Alle 14:30, la Sala Europa sarà sede della conferenza stampa di Agrilevante 2025, promossa da Federunacoma. A seguire, alle 15:00, due incontri tecnici: in Sala Maschiella, le associazioni AIA e AAUM discuteranno della zootecnia di precisione nella bovinicoltura da carne; in Sala A, Agrisì affronterà la gestione in stalla per migliorare la redditività, con un focus sulla razza Pecora Lacaune.

Settore zootecnico in evidenza

La zootecnia rappresenta un elemento centrale di Agriumbria, con un ampio programma di mostre e incontri tecnici. Il Sistema Allevatori sarà presente con AIA, AAUM e FedANA. Tra gli eventi principali, le Mostre Nazionali delle razze Chianina (38ª edizione) e Romagnola (32ª edizione), organizzate da Anabic.

Saranno esposte anche le razze Marchigiana e Podolica, mentre l’Anacli celebrerà la 20ª edizione della Mostra Limousine e la 12ª della Mostra Charolaise. Durante la giornata inaugurale, si svolgerà la Gara di Valutazione Morfologica, rivolta agli studenti degli Istituti Agrari e Professionali, con la partecipazione della razza Frisona Italiana.

L’edizione 2025 di Agriumbria si conferma come un appuntamento centrale per il settore, con approfondimenti, incontri e premiazioni.