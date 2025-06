Lucia Fiore firma lo Stendardo 2025 del Palio bastiolo

Per il secondo anno consecutivo l’artista campana vince il concorso

È ancora Lucia Fiore, artista originaria di Striano (Napoli), ad aggiudicarsi la vittoria del concorso per l’ideazione e realizzazione dello Stendardo del Palio de San Michele 2025, bissando così il successo ottenuto nell’edizione 2024. L’annuncio ufficiale è giunto al termine della valutazione condotta dalla Giuria Tecnica, riunitasi nella sede dell’Ente Palio martedì 3 giugno alle ore 18:30.

La commissione era composta da undici membri: Federica Moretti (Presidente Ente Palio), Claudio Fiorucci (Coordinatore del Palio), i Capitani dei quattro Rioni – Aurora Panzolini per Moncioveta, Chiara Proietti per Portella, Arianna Pettirossi per San Rocco e Matteo Battistini per Sant’Angelo – oltre agli artisti e professionisti Don Marco Armillei, Luca Bartolucci, Gianluca Falcinelli e Carlo Fabio Petrignani, con il delegato al coordinamento del concorso Giuliano Belloni.

Dopo un’accurata analisi delle opere presentate, la giuria ha espresso unanime consenso sulla qualità e l’impatto visivo della proposta di Lucia Fiore, decretandola vincitrice del concorso anche per quest’anno. Un risultato che rafforza il legame tra l’artista e la manifestazione bastiola, confermando la qualità del suo linguaggio espressivo e la capacità di dialogare con la tradizione e l’identità del Palio.

L’opera, che sarà ufficialmente svelata nel corso della cerimonia di apertura del Palio 2025, si distingue per una composizione intensa e simbolicamente articolata. Al centro della scena domina la figura dell’Arcangelo Michele, descritto in una posa trionfante. Indossa un’armatura scintillante, ha ali ampie e imponenti e irradia una luce divina che contrasta nettamente con le ombre del demonio, raffigurato ai suoi piedi in forma mostruosa e sconfitto.

Nella mano destra, San Michele impugna una lancia rivolta verso il basso, simbolo di giudizio e difesa; nella sinistra, una bilancia contenente piccole anime umane, che alludono alla valutazione morale tra peccato e virtù. Alle spalle del Santo, emerge il rosone della chiesa di Bastia Umbra, riconoscibile elemento architettonico che si fonde simbolicamente con la luce dell’Arcangelo, evocando l’unione tra dimensione sacra e territorio locale.

Il bozzetto si caratterizza per l’uso di colori vivi e vibranti, con forti accenti di sacralità, forza e energia. Nei quattro angoli del dipinto sono visibili i loghi dei rioni, integrati in modo armonico nella composizione complessiva. Lo stendardo sarà realizzato con tecnica acrilica su tela, con bordature dorate, tessuto bianco di base e supporti dorati, secondo un disegno che combina solennità liturgica e potenza narrativa.

L’Ente Palio ha ringraziato pubblicamente tutti gli artisti che hanno partecipato al bando, sottolineando l’alta qualità complessiva delle proposte. Alla vincitrice sarà riconosciuto un premio in denaro di 500 euro, a conferma del valore attribuito alla componente artistica della manifestazione.

Lucia Fiore, classe 1978, vive e lavora a Striano (NA). Laureata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha maturato oltre vent’anni di carriera, sviluppando un linguaggio pittorico radicato nel figurativo, ma capace di spaziare tra tecniche diverse: olio, acrilico, ceramica, pittura su stoffa e altre sperimentazioni visive. La sua attività si estende anche all’ambito educativo: da 17 anni organizza il concorso “Piccoli Madonnari ed Artisti in Piazza”, coinvolgendo bambini e ragazzi nel mondo dell’arte.

Nel suo percorso artistico, Lucia ha ottenuto numerosi riconoscimenti: ha vinto il Concorso Estemporanea di Striano, è stata premiata più volte a “Madonnari in Piazza” di Bolano, a “Murales e dintorni” di Pagani, a “Ogliara in Fiore” di Salerno e a “Panchinart” di Maiori. Ha partecipato a festival internazionali in Francia e Marocco, e a due edizioni della Biennale d’Arte Internazionale di Montecarlo. Oltre al Palio de San Michele di Bastia Umbra, ha vinto concorsi per stendardi anche a Castiglion Fiorentino e al Bravio delle Botti di Montepulciano, ricevendo il premio “Cesare Almastroni”.

Con il riconoscimento 2025, Lucia Fiore entra ufficialmente nella storia del Palio bastiolo, firmando una doppietta che rappresenta una rarità assoluta nella storia del concorso. Un segno di continuità e allo stesso tempo di evoluzione artistica, che conferma il crescente valore simbolico e culturale dello Stendardo all’interno della manifestazione.

Il Palio de San Michele, giunto alla sua 63ª edizione, continua a consolidarsi come evento centrale nel calendario culturale di Bastia Umbra, richiamando ogni anno centinaia di artisti, volontari e appassionati da tutta l’Italia. Lo stendardo di Lucia Fiore, già completato e pronto per la cerimonia di apertura, sarà una delle immagini simbolo dell’edizione 2025.